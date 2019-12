A través de un despacho de la Comisión de Economía, Presupuesto y Cuentas, el Concejo Deliberante trató este viernes en la sesión extraordinaria el proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020 presentado por el Departamento Ejecutivo.

Y tras un intenso debate que incluyó críticas de la oposición y hasta el pedido para que el expediente regrese a comisión, finalmente fue aprobado con modificaciones por los nueve votos afirmativos de los concejales del oficialismo (no estuvo Ariel Notta), ya que el Interbloque de Juntos por el Cambio optó por la abstención al momento de la votación.

Respecto de las modificaciones que se plantearon durante el debate y que fueron incorporadas, figuran garantizar las partidas para apoyar las actividades de ACIFO, habilitar seis cargos para el programa de Asistencia de la Mujer, financiar las capacitaciones en perspectivas de géneros para choferes del transporte público y los trabajadores incluidos en el Estacionamiento Medido, el pase a planta permanente de las trabajadoras sociales despedidas del Centro de Referencia (CdR) y el normal funcionamiento del HCD de acuerdo al reglamento vigente.

En el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020, el Departamento Ejecutivo estima que el total de los ingresos asciende a los 2.760 millones de pesos y “se ajusta a parámetros de razonabilidad en los que respecta a Recursos de Jurisdicción Municipal -o ingresos no tributarios- y con la estimación de pautas inflacionarias equivalente al 40 por ciento para el Ejercicio 2019”.

En este sentido, tras el debate el concejal Fernando Casset apuntó en diálogo con LUJANHOY que “nos parece una barbaridad aprobar un Presupuesto que tiene apenas dos semanas de tratamiento en el Concejo y que la última versión ingresó ayer por la tarde. Queríamos que nos expliquen cómo de un Presupuesto de 1.600 millones en el año 2019, saltamos a uno de 2.700 millones en 2020. es decir, con un incremento de 1.100 millones que es del 70 por ciento, tanto en el gasto como en los recursos. Y no hay justificación ni explicación en el expediente que nos permita deducir que efectivamente se va a recaudar un 70 por ciento más de lo que se calculó que se iba a recaudar en 2019 como para afrontar un gasto que supera el 70 por ciento ese gasto estimado”.

“También planteamos que históricamente la composición del ingreso del Municipio tiene una fuerte dependencia de los recursos provinciales. Entonces, vos tenés hoy, hasta ahora, un Presupuesto que se financia en un 70 por ciento con coparticipación y en un 30 por ciento con lo que recauda el Municipio con tasas y tributos. Pero de pronto, mágicamente, en el año 2020 se supone que la recaudación por fondos de Provincia va a ser del 49 por ciento y que la recaudación por tributos municipales va a ser de otro 49 o 50 por ciento. Cómo esa matriz de 70-30 se va a convertir en 50-50 no hay ningún fundamento”, agregó.

A su vez, Casset puntualizó que “cuestionamos cosas que no encontramos porque no existían ni estaban previstas. Por ejemplo, el gasto para la contratación de los equipos que trabajan en todo el tema de Violencia de Género con la capacitación de choferes de colectivos y demás unidades de transporte público; el subsidio que desde hace un par de años y por gestión de los distintos bloques se le otorga a ACIFO para que pueda sostener los campeonatos de fútbol Juveniles con el pago de las retribuciones de los árbitros. No los encontrábamos y para eso pedíamos más tiempo. Pero como no estaban, decíamos que podían estar faltando otras cuestiones sensibles e importantes que con más tiempo para el estudio y el trabajo en comisión se podría encontrarlas o hacer las modificaciones para que estén”.

Y remarcó que “por eso nosotros hicimos una moción para que el expediente volviera a la Comisión de Economía y siguiera siendo trabajado. Pero como decidieron tratarlo, nos abstuvimos. Y en ese punto planteamos que lo hacíamos de la misma manera que no habíamos podido tenerlo nosotros cuando fuimos oficialismo, porque estuvimos en 2017 y 2018 con el Presupuesto prorrogado de 2016. Y recién en 2019 nosotros estuvimos dos cuatrimestres con un Presupuesto aprobado, porque el Presupuesto de 2019 fue aprobado en abril. Y este fue el primer año, en ocho de gestión, donde tuvimos más tiempo el Presupuesto aprobado. Y lo que hicimos nosotros de sentarnos y permitir que el oficialismo discutiera y aprobara su Presupuesto haciéndose cargo ellos de lo que estaban aprobando, no lo tuvimos nosotros en ningún momento de nuestra gestión. Pero lo hicimos como una oposición responsable que quiere facilitarle al oficialismo la discusión de los temas que ellos creen importantes”.

Por su parte, César Siror destacó que “hoy se aprobó el Presupuesto 2020, un Presupuesto que no había sido enviado por el exintendente Oscar Luciani. La primera vez que un intendente no manda el Presupuesto en tiempo y forma, ya que tendría que haberlo enviado antes del 31 de octubre. Sin embargo, recién ingresó al Concejo Deliberante el 12 de diciembre porque lo mandó la gestión entrante”.

Al respecto, sostuvo que “en el marco de la emergencia económica y financiera que hoy está atravesando el Municipio, el Ejecutivo elevó un proyecto donde incorpora partidas e incrementa fuertemente la política de recaudación. Y en ese contexto, fue votado y acompañado -también por primera vez en mucho tiempo- y una gestión cuenta con un Presupuesto antes de que comience el año. Siempre los presupuestos estaban más cercanos a una Rendición de Cuentas que a un proyecto de Presupuesto”.

Y agregó que “seguramente durante el año va a haber modificaciones que se van a discutir y se va a garantizar el monitoreo permanente desde el Concejo Deliberante de la evolución de ese Presupuesto. Pero hoy, con los nueve votos del oficialismo y con la abstención de la oposición salió la norma para que a partir del 1 de enero cuente con un Presupuesto propio”, concluyó.