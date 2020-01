El afilador ambulante existe desde hace siglos. Ofrece sus servicios de afilar cuchillos, tijeras, navajas y otros instrumentos de corte mientras recorre las calles de pueblos o ciudades anunciando su paso con un sonido fácilmente identificable, que en la actualidad es producido por un pequeña flauta de plástico o una armónica.

Y en la mayoría de los casos son laburantes honestos que se ganan dignamente su sustento. Sin embargo, en el marco de las diversas modalidades delictivas que se van adoptando hay que personas que aprovechan esta tradición de antaño para estafar o robar a la gente.

En este sentido, vecinos del barrio San Cayetano se comunicaron con LUJANHOY y denunciaron que el sábado “dos afiladores de cuchillos estafaron a más de tres personas acá en el barrio. Te decían que eran 40 pesos y cuando ibas a pagar te decían ‘no, son 440 pesos. A un jubilado lo dejaron llorando”, advirtieron.

Al respecto, Diego, un habitante de la zona, contó que “eran dos que andaban en bicicletas playeras y aparentemente serían de Merlo. A mí me dijeron 40 pesos y cuando les fui a pagar me dijeron que no, que era 440. Llamé a la Comisaría pero cuando vinieron ya no los encontraron”.

Y agregó que “salí en el auto para ver para dónde iban y me encontré con un vecino. Paré y me dijo que le había pasado lo mismo, que le dijeron 40 pesos, hizo afilar dos cuchillas y cuando fue a pagar le cobraron 800 mangos. Encima del mal momento que vivió pobre hombre, terminó llorando porque es un jubilado y la plata apenas le alcanza”.

Por último, alertó que “andan en dos playeras y van haciendo ruido con esas armónicas de plástico. Uno tendría unos 35 años y el otro alrededor de 25. Que los vecinos tengan cuidado para no ser estafados”.