En el marco del acuerdo salarial que suscribieron los gremios municipales con la anterior gestión el 19 de septiembre del año pasado, el martes se llevó a cabo una reunión donde el actual gobierno presentó una propuesta de acuerdo salarial con un nuevo esquema “cumplible” respecto del pago del premio anual por presentismo; ajustes por inflación, Bono y SAC (Sueldo Anual Complementario); horas extras y pase al básico.

Sin embargo, los tres sindicatos cuestionaron, entre otros aspectos, el pago en cuotas de los ajustes por inflación y de la deuda acumulada de horas extras, y la postergación del pase al básico de varios conceptos. Por eso, rechazaron la oferta y acordaron volver a reunirse este jueves a las 13.

En ese contexto, el encuentro se desarrolló en la Sala de Situación del Palacio Municipal y contó con la presencia de funcionarios del actual gobierno y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Luján (STML), del Sindicato de Empleados Municipales de Luján (SEML) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Y allí, el Ejecutivo propuso hacer efectivo en tres cuotas consecutivas a partir del sueldo de enero (pagadero en el mes de febrero) “el pago de ajuste por inflación del mes de diciembre, el ajuste por inflación del SAC (Sueldo Anual Complementario) de diciembre, el premio anual por presentismo (25% de la mejor remuneración del agente municipal) y el ajuste por inflación del bono de fin de año”.

En este punto, hay una reducción de cuotas teniendo en cuenta que la oferta del martes contemplaba el pago en cinco meses de los ajustes por inflación, Bono y SAC.

Al respecto, desde el gobierno manifestaron que “esta alternativa que antecede nos obliga, por los desembolsos que contempla y los plazos pautados, en la imposibilidad de hacer frente a otros conceptos que se hicieran en la propuesta anterior”.

Y por último, remarcan que “el acuerdo que se propone es el único esquema que contempla asegurar el cumplimiento de pago de los sueldos corrientes de cada uno de los meses venideros hasta la nueva paritaria municipal”.

Por tal motivo, durante la reunión no hubo definiciones respecto del pago de las horas extras y el pase al básico de varios conceptos que figuraban en el acuerdo con la anterior gestión.

Consultado por LUJANHOY, Santiago Vera, secretario general del STM, señaló que “de lo propuesto el martes varía que algunas cosas que proponían pagarla en cinco cuotas ahora la pagarían en tres. Pero después siguen sosteniendo que lo no remunerativo, que es lo de la inflación, no lo van a pagar. Ni no remunerativo ni al sueldo básico. En este punto, que es el 25 por ciento, seguimos de la misma manera. No va a estar este mes en el sueldo básico y tampoco lo vamos a cobrar como no remunerativo. Así que siguen manteniendo no poner a sueldo el pago no remunerativo que es lo de la inflación de 2019. Por lo tanto, cambiar no cambió mucho”.

Y en ese sentido, indicó que “ya mismo comenzamos con las asambleas en todos los lugares de trabajo. En primer lugar en el Taller 1 con los recolectores y mañana continuamos con los turno de la mañana de todas las dependencias”.