Conflicto salarial: los municipales rechazaron la nueva propuesta del Ejecutivo

Tal como informara este lunes LUJANHOY, el Ejecutivo ofreció abonar algunos conceptos en un pago junto con una suma fija, no remunerativa y no acumulativa, de 3.000 pesos en febrero y marzo. Mientras que en abril se abonaría un 25% del sueldo básico de manera no remunerativa. Los gremios rechazaron la propuesta y reclaman el pase al básico de la inflación de 2019. No descartan ir al paro.