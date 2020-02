Lucas Ignacio Burgos, un bebé lujanense de 2 años y medio, necesita realizarse un trasplante hepático en el Hospital Infantil “Dr. Ricardo Gutiérrez”. En ese marco, el donante será su hermano mayor, a quien se le extraerá una parte de su hígado en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, ubicado a pocas cuadras.

A raíz de esta situación, la familia de debe afrontar numerosos gastos que no pueden pagar, como hospedaje del donante, medicación, alimentos, etc. Por este motivo se inició una campaña solidaria, ya que necesitan de la ayuda de todos.

En diálogo con LUJANHOY, Aurelia Zulema Burgos, la mamá del bebé, explicó que “mi hijo mayor le va a donar entre un 20 y un 25 por ciento del hígado, y esa operación por tratarse de un donante vivo se puede hacer ahora en edad pediátrica”.

“El año pasado mi bebé tuvo siete internaciones y cada internación e infección le deteriora cada vez más el hígado. El nació así y el diagnóstico es Atresia de vías biliares, es un caso entre millones. Mi bebé nació el 3 de junio de 2017 y la mayor parte de su vida la pasó internado. Pero en una oportunidad estuvo ocho meses internado”, recordó.

Si bien recibieron la gran noticia que se realizará el trasplante que mejorará su calidad de vida, el gran problema que ahora atraviesa la familia son los grandes gastos que deben afrontar a raíz de las dos intervenciones, los traslados, el hospedaje y la medicación.

“En este momento estoy viviendo en una casita que me prestaron acá en el barrio La Capilla (San Cayetano), porque de hecho no puedo pagar alquiler ya que trabajo de modista pero solo puedo hacerlo cuando mi bebé no está internado. Pero con todas las internaciones que tuvo es imposible porque estoy sola”, señaló.

Y respecto del motivo de la campaña solidaria, remarcó que “es porque me dijeron que vaya a preguntar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires por el hospedaje del donante, porque el donante debe estar cuatro o cinco días internado en el Hospital Fernández luego de que le saquen esa partecita del hígado, ya que las operaciones se realizan al mismo tiempo, y luego se va de alta pero se tiene que quedar cerca. Pero cuando fui a la Casa de la Provincia me dijeron que no nos corresponde ningún tipo de ayuda para hospedaje ni nada porque vivimos a menos de 100 kilómetros de dónde se va a realizar el trasplante”.

“Entonces, de dónde saco plata yo para afrontar todo, porque mi hijo de 25 años trabaja pero al estar operado no va a poder y yo tampoco porque voy a estar dedicada a su cuidado y el de mi bebé. Y tenemos que afrontar todos los gastos de medicación, hospedaje, alimentos que implican estar tantos meses allá, fundamentalmente del donante que se tiene que hacer chequeos y se tiene que quedar allá”, detalló.

Por eso, se llevarán a cabo diversos eventos para recaudar fondos, entre ellos una cena show el 7 de marzo en el salón de eventos ubicado en Constitución casi esquina San Martín. Además, se abrió una cuenta en el Banco Macro. Y todos aquellos que puedan colaborar, deben hacerlo a través del CBU 2850759240095209229048.