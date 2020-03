Por la 6° fecha del torneo Clausura de la Primera C, el Lujanero le ganó el domingo pasado el clásico a Leandro N. Alem por 2 a 1 y se metió de lleno en la pelea. Alan Cristeff abrió la cuenta para el local, pero el equipo de Osvaldo Rugero lo dio vuelta con un gol de Leonel Llodrá de penal antes del descanso y otro de Jonatan Duche cuando apenas se jugaban 45 segundo del complemento.

Motivado por esa victoria y este presente, ahora, por la 7° fecha, Luján recibió en el Campo Municipal de Deportes a El Porvenir, que marcha último en la tabla general de la Primera C y de terminar así descenderá a la Primera D.

Respecto del equipo, el técnico Osvaldo Ruggero finalmente realizó un sólo cambio: en el medio, el regreso de Gonzalo Pérez por Federico Carneiro.

Sin embargo, aunque Luján presionó y jugó con sus líneas bien adelantadas, no encontró los caminos para doblegar el cerrojo defensivo que propuso El Porvenir. Y como no aparecía con claridad Gonzalo Pérez, no sorprendía Joaquín Marcos y no inquietaba con su velocidad Miller Moreno por la derecha, el encuentro se jugaba cómo pretendía la visita, lejos de su arco.

Así y todo, por la izquierda el equipo de Osvaldo Ruggero encontró algunos espacios con las corridas de Jonatan Duche, pero en dos oportunidades Leonel Llodrá no pudo definir.

A tal punto fue chato y discreto el primer tiempo, que recién en tiempo de descuento llegó la jugada más clara del partido: tiro de esquina desde la izquierda y frentazo de Miller Moreno en el travesaño.

Y en los primeros minutos del complemento nada cambió, porque a pesar del dominio de Luján y algunas aproximaciones sobre el área de El Porvenir, ambos arqueros seguían siendo espectadores.

Sin claridad ni cambios de ritmos en el medio, Ruggero mandó a la cancha a Gaston Sánchez por Miller Moreno y a Brian La Torre por Joaquín Marcos. Y gracias a la presión del “Polaco”, sobre la media hora de juego forzó un tiro de esquina, Duche la tocó corta para Gonzalo Pérez y el volante la pico por elevación al segundo palo. Pero el arquero Sandro Ammaturo la sacó justo en la línea. Y en la contra lo tuvo Hugo Tarazona, aunque Matías Caputo salió rápido del área y rechazó con los pies arrojándose al suelo.

En el tramo final, la visita forzó un tiro de esquina, Caputo rechazó corto y Matías Mansilla metió el cabezazo que llevaba destino de gol, pero Franco Rodríguez rechazó justo en la línea. Y del otro lado, otra vez Luján con el tiempo cumplido generó la chance más clara: Llodrá la aguantó en el área y el que la capturó y le pegó por arriba fue Gastón Sánchez, pero la pelota dio en el travesaño.

Ahí se terminó la historia. Y Luján dejó en el camino dos puntos claves en su lucha por llegar a la punta del torneo.

Síntesis

Luján: Matías Caputo; Hernán Pineda, Franco Rodríguez, Martín Zúccaro y Mateo Pighin; Miller Moreno Murillo, Maximiliano Pighin, Joaquín Marcos, Gonzalo Pérez y Jonatan Duche; Leonel Llodrá. DT: Osvaldo Ruggero.

Cambios en Luján: ST 15m Gastón Sánchez por Miller Moreno, 25m Brian La Torre por Joaquín Marcos y Franco Gatti por Mateo Pighin

Arbitro: Kevin Alegre.

Cancha: Campor Municipal de Deportes.

A Villa Devoto

Ahora, por la 8° fecha, Luján visitará a Lamadrid, que viene de caer por 2 a 1 ante Deportivo Merlo y ocupa la 12° posición con 8 puntos, cuatro menos que Luján que se encuentra en la cuarta ubicación. En principio, este encuentro se jugaría el próximo domingo a las 17.