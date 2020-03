Tal como informara LUJANHOY el 9 de febrero -y actualizara dos días después-, al confirmarse la división del bloque radical, el interbloque Juntos por el Cambio ahora lo componen siete bloques, que sumados a los cinco del Frente de Todos establecen un Concejo Deliberante integrado por 12 bloques y 27 empleados.

Y luego de esa nota publicada por este medio, la Coalición Cívica ARI Luján solicitó que “el Concejo sea parte del ajuste económico”. En este sentido, el abogado Jeremías Rodríguez, referente del espacio de Lilita Carrió, presentó un proyecto de ordenanza, por medio de Banca Abierta, pidiendo la “congruencia de bloques y proporcionalidad de nombramientos de agentes del Concejo Deliberante”.

Y esa Banca Abierta se llevó a cabo este lunes en el marco de la sesión ordinaria N° 2 del Concejo Deliberante. Allí, Rodríguez sostuvo que “frente al estado de crisis que explicó el intendente, el Concejo Deliberante tendría que dar también un gesto político. El intendente solicita el congelamiento de sueldos del personal superior del Poder Ejecutivo mientras esté vigente la Emergencia (Económica), y en el proyecto mío propongo que sea por 180 días y solicito que se sumen además las dietas de los concejales y los consejeros escolares, frente al ajuste que estamos viviendo los ciudadanos que estamos pagando impuestos cada vez más caros y ante el reclamo de los trabajadores municipales que están atravesando hoy una situación complicada”.

Por su parte, el referente de Lilita Carrió explicó que “soy un abogado independiente, nunca fui funcionario público, estoy al día con los impuestos y soy referente de la Coalición Cívica en Luján, es verdad, pero jamás integré el goibierno de Oscar Luciani, el cual dejó el Municipio en las condiciones que estamos viviendo hoy. Tampoco participé de la campaña electoral de Avancemos Luján, por lo tanto voy a hablar del lado del vecino que paga impuesto”.

Y en ese sentido, a tono personal, indicó que “no me considero un abogado exitoso, más bien soy un abogado que le cuesta mucho el día a día, soy una persona que depende de la salud pública y no puedo ni siquiera tener una obra social porque no tengo un salario fijo todos los meses. Eso, un poquito para que entiendan desde dónde hablo”.

Y tras esa introducción, apuntó que “varios de los concejales decidió abrirse en 12 bloques, de los cuales ocho son monobloques y, a su vez, cada uno nombró a dos empleados. Bienvenido sea, siempre y cuando no sea que están metiendo militancia rentada”.

“Y por otro lado la cantidad de empleados: cuando los trabajadores municipales están reclamando que le pasen al básico el 25 por ciento, acá nombraron 27 empleados. Y encima de eso, el fraude electoral. En 2019 entraron por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Si me pueden decir dónde ven 12 bloques, la verdad que es evidente que la división de los bloques es solamente para crear empleados y tener militancia rentada”, añadió.

Sin embargo, consideró que “si de verdad necesitan los 27 empleados, está buenísimo que nadie pierda el trabajo. Pero yo propongo que de la dieta de ustedes salga el salario de los empleados de ustedes. Porque la dieta de ustedes, en definitiva, se las estoy pagando yo y todos los ciudadanos de Luján”.

Por último, Rodríguez “La honestidad no se declama, la honestidad se demuestra siempre y en cada lugar. Así que espero que los concejales adecúen la cantidad de bloques para lo que fueron electos y no despidan a ninguno de los empleados si los necesitan. Pero no se si necesitan tantos empleados. Y un ejemplo de que no necesitan tantos empleados soy yo, que sin dietas, sin empleados, sin obra social hoy presenté tres proyectos de ordenanza. Así que si quieren tener los 27 empleados que los sueldos salgan de sus dietas, las que nosotros pagamos con nuestros impuestos”, concluyó.