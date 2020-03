El lunes, tal como informara LUJANHOY, en el marco de la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante el vecino de Villa del Parque Raúl Díaz denunció que la problemática que tienen en su barrio y Lanusse por la toma de terrenos “es muy grave y ya no sabemos a dónde recurrir”. Al respecto, cuestionó “la pasividad” del Ejecutivo, apuntó que “los patrulleros van y no hacen nada” y pidió la intervención de los concejales porque “es masivo y organizado”.

Mientras que este miércoles, el vecino de 59 años confirmó a este medio que radicó una denuncia en la UFI N° 9 por “amenazas y agresión” contra “uno de los sujetos que está ahí adentro de los terrenos usurpando, que empezó a insultarme, a decirme que me va a matar y a pegarle piñas a la camioneta”.

Al respecto, Díaz explicó que “fuimos con mi señora para ese lado, como voy todos los días, saco unas fotos de los lotes y las carpitas que están ahí armadas y me pongo a conversar con un muchacho que le está limpiando el terreno a un vecino ahí en la esquina de Misiones y José Ingenieros. Y cuando me siento en la camioneta para irme viene uno de los sujetos que está ahí adentro de los terrenos usurpando y me dice ‘dame la foto’. ‘Que foto’, le digo. ‘La que sacaste, borrala’. Y me quiere manotear el teléfono”.

Y en esa línea, agregó que “en ese momento yo quiero cerrar la puerta, el tipo me agarró la puerta de la camioneta y empezó a insultarme, a decirme que me va a matar y a pegarle piñas a la camioneta. Y cuando me fui de ahí llame al 911, esperé a la Policia pero nunca vino, entonces me fui a la Fiscalia y me tomaron la denuncia”.

Y respecto de su seguridad, remarcó que “está muy caliente el tema en el barrio y temo por mi integridad física, porque a medida que lo voy haciendo público ya soy un escollo. Necesitamos que el Ejecutivo y la Fiscalía hagan lo que tienen que hacer”.

El lunes, con el pase del Cuerpo Deliberativo en Comisión, Raúl Díaz explicó a los concejales que “vengo en representación de los vecinos de Villa del Parque y Lannuse a hablar y denunciar sobre la toma de terrenos que tienen dueño, por supuesto, porque ya esto nos sobrepasó, nos colmó”.

Y en ese sentido, detalló que la mayoría de las usurpaciones se producen “en las calles José Ingenieros, Del Pilar, Misiones y Luppi, donde permanentemente estamos avasallados por esta gente que usurpa. Así que les pido por favor que lo tomen muy pero muy en serio esto, porque la problemática que tenemos es muy grave y ya no sabemos a dónde recurrir”.