Los concejales del Interbloque Juntos por el Cambio habían solicitado la semana pasada la realización de un plenario ante lo que consideran “el vaciamiento y posible cierre del Hogar ‘Dr. Ricardo J. Castellanos’”, también conocido como Casa del Niño.

El mismo se llevó a cabo este martes por la tarde en el recinto del Concejo Deliberante y contó con la presencia de padres y trabajadoras de Casa del Niño, concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio y, en representación del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Matías Fernández; la secretaria de Desarrollo Humano, María Eva Rey, y la directora de Niñez, Adolescencia y Juventud, Soledad Alvarado.

Allí, los funcionarios expusieron los planes del Departamento Ejecutivo vinculados a la institución. Y si bien aseguraron que no se va a cerrar, no hubo una respuesta concreta respecto de las inquietudes de madres y trabajadoras y tampoco sobre cuándo se llevará a cabo la reapertura, ya que en estos momentos los niños no están concurriendo.

En el inicio, la secretaria de Desarrollo Humano afirmó que el proyecto de gestión en marcha desde el pasado 10 de diciembre tiene como ejes principales la promoción y ampliación de derechos, la territorialización de las políticas públicas, la alfabetización y la construcción de ciudadanía.

“El Dr. Castellanos donó la propiedad para poner en funcionamiento un ‘Hogar para Menores’ en la ciudad de Luján en el año 1968. Entonces, Luján contaba con 58.000 habitantes, el país no superaba el 4 por ciento de población en situación de pobreza y el cupo que ofrecía alcanzaba sobradamente para cubrir las necesidades de la infancia. Más de medio siglo más tarde, la Casa del Niño continúa ofreciendo alrededor de 60 vacantes, para un Luján con 135.000 habitantes, con índices de pobreza a nivel nacional que superan el 40 por ciento. Hay un cambio de contexto sustancial que amerita revisar la función de la Casa”, graficó.

Además, Rey indicó que “hay un cambio de perspectiva importante, porque la normativa actual habla de desinstitucionalizar las infancias, sacarlas de la modalidad de hogar convivencial y territorializar y llevar las políticas cerca del centro de vida de los niños, en contraposición al viejo sistema tutelar, el asistencialismo y el enfoque moralizador higienista”.

“Queremos dejar absolutamente claro que no hay cierre ni vaciamiento, sino ampliación de derechos, además de la continuidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras”, agregó.

A su vez, sostuvo que “queremos tratar de llegar a una mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes con un programa socioeducativo de próxima implementación como Luján Educa, que desde una perspectiva de educación popular ponga el acento en generar sujetos de derecho -que es lo que exige la normativa actual-”.

Por último, aseguró que “la Casa del Niño va a seguir siendo un centro de referencia para la infancia y las políticas públicas de infancia en Luján, pero necesitamos llegar a una mayor cantidad de niños en sus barrios, en sus lugares de residencia, en sus centros de vida”.

Luego, comenzaron a expresarse los vecinos, trabajadras y concejales presentes. Una mamá recordó que “mi hija hoy tiene 26 años y empezó a ir a Casa del Niño cuando tenía 3 añitos. Yo trabajaba y vivíamos en una habitación de cuatro por cuatro. Pasaba el micro todas las mañanas y a las 8.30 ya estaba ahí desayunando y de ahí al jardín o a la escuela. Hoy que mi hija tiene 26 años, no vino porque llora de la indignación por lo que están haciendo con la Casa del Niño, porque ahí tuvo toda la contención. ¿Y hoy ustedes quieren cerrarla? Me voy a poner en contacto porque el que donó la Casa del Niño, el señor Castellanos, tiene los familiares en Villa Ruiz”.

Por su parte, una trabajadora de la Casa del Niño afirmó que “me pidieron que no hable porque fui la que más chocó con las directoras, que se acordaron de nosotras a tres meses de haber asumido la gestión. Aparecieron hace dos semanas a destruirnos el mundo. Vinisieron a que les contemos cómo había funcionado la casa durante 50 años el Hogar Castellanos, cuando ellas tomaron una Dirección de Niñez y deberían estar empapadas de este lugar que quieren desturir. Nosotras defendemos esto porque lo primero que nos dijeron era que los chicos nos iban a ir más y que a todo el personal nos iban a separar en las sedes nuevas que quieren abrir. Después salieron negándolo”.

Y agregó: “Si no pueden invertir 3 millones de pesos en un colectivo, cómo van a hacer para trasladar los chicos de todos los barrios. ¿Les va a salir más barato tirar abajo y levantar los lugares que nos propusieron, que son Casa de la Juventud, el CIC del San Fermín y la Sociedad de Fomento del Ameghino, que ni siquiera está enterada del proyecto? Entonces, todas estas lindas palabras de las directoras es para embarullarnos, para confundir a los padres. Lo primero que pisotean es el derecho de los chicos de ir a la escuela que quieran, porque se eliminó el radio de la escuela que tengan que ir por el barrio en el que viven. Muchos tiempo estuvimos solos y pensamos que ustedes venían a cambiar eso y a darnos su apoyo y lo que nos hacía falta. En cambio, vinieron a querer cerrar la Casa”.

A su turno, la concejal Marcela Manno pidió que “nunca abandones de un día para el otro el derecho que estaba adquirido”, aunque reconoció que “hay más necesidades y el Estado debe dar respuestas a las nuevas normas de protección integral de niños, niñas y adolescentes”. Mientras que el edil Alberto Trisciuzzi preguntó “por qué los chicos no están asistiendo y pidió que “mañana mismo asistan y reciban el plato de comida y la asistencia”.

Luego, el exdirector de Políticas Sociales, Carlos Romero, consideró que “es buena noticia hacer esa ampliacion. Pero la ampliacion se puede hacer con los más de 100 docentes que hay en la planta municipal, sin tener que mover a las docentes de Casa de Niño. Lo que pasa con Casa del Niño no es extraordinario. La politica de Estado se construye sobre lo existente, no sacando lo que está. Y si la gente sospecha es porque todavía no funciona. Fondos hay, hay que utilizarlos”. Y apuntó que “no se giró la plata del Fondo de Seguridad destinado a la Niñez, que son 900 mil pesos de enero y febrero”.

En respuesta a la pregunta por qué en estos momentos los niños no están asistiendo a Casa del Niño, indicó que “si iniciábamos el trabajo con los 60 niños y lo arrancábamos como estaba, el proceso de transformacion no empezaba más. Para nosotros el próximo paso es la reunión con los padres, que teníamos pensado hacerla en los diferentes barrios. Y le pedimos a las docentes un diagnóstico de los casos que más necesitan estar en Casa del Niño. Son 60 niños inscriptos, pero familias son.35”.

Una trabajadora interrumpió y reclamó que “dejen de tratarnos de mentirosos. Queremos saber cuándo va a abrir, cuándo van a volver los chicos. Queremos que vuelvan mañana mismo los chicos”.

En esa línea, el concejal Fernando Casset solicitó que “cualquier discusión debe ser con los niños adentro de Casa del Niño. Desde la teoría han explicado muy bien, pero las familias están pidiendo que sea con los chicos adentro de la Casa del Niño”.

Por ultimo, María Eva Rey convocó para mañana a las 8 “a las familias con los niños adentro a reunirnos”. Pero a raíz de que muchos padres no pueden asistir a esa hora, se consensuó que el encuentro se lleve a cabo el jueves a las 13.30.