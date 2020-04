“Hemos decidido seguir con la cuarentena en los mismos términos que existe hoy”, señaló esta noche el Presidente de la Nación. Aunque aclaró que “ahora vamos a entrar en una segunda que a mí me gusta llamarla cuarentena administrada”, donde “nosotros vamos a administrar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada”. Y remarcó que “quedarse en casa fue bueno, nos alivió el problema”.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este viernes por la noche que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus se extenderá, en principio, hasta el 26 de abril inclusive.

Así lo expresó en una conferencia de prensa que brindó en la Residencia de Olivos, donde aseguró que la cantidad de contagiados en Argentina demuestra que “el esfuerzo no fue en vano. Quedarse en casa fue bueno, nos alivió el problema”.

Y agregó que “el virus no nos busca a nosotros, nosotros vamos a buscar al virus, nosotros nos exponemos cuando andamos caminando por las calles. Si nos quedamos en casa, el riesgo de encontrarnos con el virus es nulo”.

En primer lugar, a través de una serie de gráficos, explicó que “lo primero que quiero es que entendamos que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado. Sin conocer la vacuna o el remedio que la evite. Y el único remedio que sostienen los epidemiólogos y que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno. Por lo tanto, tenemos que recurrir a eso para aletargar la velocidad de contagio. Y haciendo más liviana la velocidad, podemos dar más respuesta a quienes se infecten y necesiten ser atendidos médicamente”.

En esa línea, Fernández detalló que “en el inicio, cada tres días se multiplicaba el contagio. Esa es la velocidad de contagio. Qué logramos hoy, que esa velocidad sea del 10,29. Es decir, que para que se multiplique debemos dejar pasar 10 días. Esto es lo que llamábamos achatar la curva. Ahora, el contagio al segundo demora casi 11 días. Si seguimos extendiendo la cuarentena lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aún. Es un logro nuestro, de cada argentino y de cada argentina, de la sociedad toda. Para que todos entendamos que tanto esfuerzo no es en vano, tiene mucho sentido. En la medida que ganemos tiempo conseguimos mejores condiciones para atender a los que se infectan”.

Luego, dijo que “según las proyecciones iniciales, hoy tendríamos que haber tenido 45 mil casos”. Y añadió que “hoy tenemos el 4,16% de lo que podríamos haber tenido. Estaríamos ocupando el 83% de las camas. De cada 100 que se infectan, el 80% se recuperan con un tratamiento leve (reposo y medicación), del 20% restante, sólo termina en terapia el 5%”.

Y remarcó que “lo único que está demostrado es que la cuarentena tiene sentido. Que logramos acotar la velocidad de contagio. Pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Y quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido. Finalmente, si en verdad hubiesen sido 45 mil los casos, no quiero pensar cuántos muertos habrían caído en el camino. Son vidas que de algún modo salvamos entre todos cumpliendo con la cuarentena”.

En ese contexto, adelantó que “sólo vamos a dictar un decreto que prorrogue la cuarentena dispuesta, es decir el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos”.

Aunque puntualizó que “ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena, que a mí me gusta llamarla cuarentena administrada. Es decir, la cuarentena existe tal cual está hoy, pero nosotros vamos a administrar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada”. En este sentido, se refirió a pequeños pueblos aislados de los cascos urbanos donde no tiene sentido mantener la cuarentena porque no se registran casos y no tienen contacto con población de riesgo.

“Vamos a administrar la cuarentena. Hay actividades que vamos a permitir. Necesitamos que estén habiltados los talleres para reparar los vehiculos como patrulleros o ambulancias que están exceptuados para cumplir tareas. Lo mismo va a pasar con las gomerías: vamos a permitir la producción de neumáticos”, sostuvo respecto de la producción.

Además, en los grandes centros urbanos se permitirán algunas actividades que ahora están vedadas. Una de ellas es hacer actividad física, aunque en un esquema que aún no está definido pero que podría incluir habilitaciones por número de DNI para días específicos. Y también se permitirá la circulación de personas que padecen discapacidades o autismo, pero dentro de los límites cercanos a sus domicilios para morigerar la presión del encierro.

“Tenemos que empezar esta etapa con alegría, porque está visto que el esfuerzo tuvo sentido. Y celebro ver el alto nivel de adhesión social que tiene la cuarentena. No nos relajemos creyendo que las cosas ya están. Si seguimos haciendo las cosas bien, siguiendo el teorema de Gorosito, es posible que las cosas sigan bien. Estamos en un escenario dinámico. Depende mucho de lo que cada uno de nosotros hace. Y espero que todos seamos corresponsables de la salida de la cuarentena”, enfatizó el Presidente Alberto Fernández.