Este miércoles 20 de mayo se cumplieron exactamente dos meses del inicio de la cuarentena en el marco de la pandemia por el coronavirus. En ese marco, el intendente Leonardo Boto brindó una entrevista a LUJANHOY y TV Luján en la que abordó diversos temas, entre ellos, las estadísticas que preocupan a Luján, las inversiones para afrontar la emergencia sanitaria y la situación económica de la Municipalidad.

Las frases más importantes de la primera parte de la entrevista

– “La cuarentena en un inicio fue muy crítica. Hoy, la población tiene una clara conciencia de lo que hay que haces gracias a esta cuarentena”.

– “Se espera un pico para la tercer o cuarta semana de junio. Estamos concentrados en sostener el esfuerzo y mantener las medidas preventivas a nivel municipal”.

– “Que los números sean buenos o no en Luján depende de muchas cosas. Hay ciudades que nos están cuadriplicando en los casos y tienen la misma población que nosotros”.

– “No puedo decir que estoy contento o no con las estadísticas. Me encantaría que Luján no tenga ningún caso. Estos 26 preocupan y preocupan mucho. Estamos en un nivel medio y trabajando duro para que si llega un pico sea lo más achatado posible”.

– “La Región Sanitaria VII es muy importante como autoridad sanitaria, y es con quién trabajamos en conjunto porque si colapsa un Hospital en Moreno, nos afecta a nosotros. Estamos todos, como dice el Papa Francisco, en el mismo barco y necesitamos trabajar de manera coordinada”.

– “Hay sectores que están completamente cerrados y muy perjudicados. Y me reúno con todos, con los gimnasios, con los trabajadores de la nocturnidad, con las cervecerías. Hay sectores, como el turístico, que está liquidado. Se está haciendo un esfuerzo muy grande a nivel municipal”.

– “Hoy vemos a un Hospital que está mucho más preparado que cuando esto comenzó. El esfuerzo que se ha hecho fue fabuloso. Hoy llevamos invertidos más de 25 millones de pesos en un Municipio asfixiado”.

– “Si estamos preparados para un pico de contagios me parece soberbio, no me animaría a decir que estamos preparados. Lo que sí me consta es que los objetivos que nos propusimos, se han cumplido. Cuando teníamos seis respiradores, teníamos que llegar a 11. Y hoy, se instaló el respirador número 11. Si nos mantenemos en este niveles, vamos a estar preparados”.

– “En las áreas de servicios esenciales se cumplen las tareas y si bien se ve afectado por la merma del personal, tratamos de cumplirlas. La realidad es que está afectada toda la Municipalidad, pero también sabemos que está trabajando de manera excepcional para lograr los objetivos”.

– “Hoy estamos superando los 100 mil kilos y tenemos 15 puntos alimentarios. No queremos que ningún vecino de Luján se vaya a dormir sin un plato de comida. Ese objetivo se cumplió con un esfuerzo enorme”.

– “De 135 municipios de la Provincia, casi todos están recibiendo algún tipo de ayuda para cubrir sus necesidades. No sólo se cayó la recaudación propia, sino que también se desmoronó la coparticipación provincial, por lo cual es absolutamente necesario contener algún esquema de asistencia”.

– “Nosotros nos reunimos con todos e invitamos a todos los comercios a bajar la circulación. Nos parecía muy prudente el horario de las 18. Después, algunos de los que se sentaron dijeron que sí y otros decidieron seguir cerrando a las 20. Pero ahora elaboramos una norma donde proponemos que en junio y julio el comercio integralmente cierre a las 18. Oscurece más temprano, se viene el frío y la época que se viene es mucho más compleja. Ahora depende del Concejo Deliberante”.