Este sábado, tras una reunión que mantuvo con los expertos y los gobernadores de todas las provincias, el Presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Y allí, anunció que tomaron la decisión extender en todo el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) hasta el domingo 7 de junio.

La medida de debe a datos estadísticos concretos. Por ejemplo, este sábado el Ministerio de Salud confirmó 11.353 contagios, entre los que hay 445 muertos y 3.530 pacientes dados de alta. En ese marco, después de que el Ministerio de Salud difundiera los datos de nuevos contagios y fallecidos por coronavirus, el primer mandatario sostuvo que “en estos 14 días que pasaron el 87% de los nuevos casos fueron en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Y respecto del AMBA -a la que pertenece Luján desde hace ya un tiempo-, se mantendrán las medidas como hasta el momento. Pero además, se pondrá énfasis en el control de la circulación, mientras que en el resto del país se permitirá una mayor flexibilización y con más actividades que reiniciarán. Además, en la provincia de Buenos Aires no se permitirá el regreso de la construcción.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

“En 19 provincias, el viernes no hubo casos. Y en 10 hace una semana que no hay positivos. Eso demuestra que lo que hemos hecho ha servido de mucho”.

“Lo que hemos hecho ha servido de mucho”.

“El virus entró en los barrios populares. Tenemos una concentración del conflicto muy clara en los barrios populares. Y concentramos toda nuestra atención y esfuerzo allí”.

“La Ciudad de Buenos Aires es la que más está padeciendo. En la Ciudad los contagios se incrementaron 100 por ciento”.

“El foco rojo de la provincia es lo que rodea CABA”.

“En los lugares de gran concentración, la multiplicación de casos es mucho mayor”.

“El virus se duplica cada 33 días ahora en el país, sin contar el AMBA, que por su densidad demográfica cambia todo, y donde están el 87% de los casos. En el AMBA, la duplicación bajó a 11 días y en la Ciudad a 10”.

“En estos 14 días que pasaron, el 87% de los nuevos casos fueron en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

“Mientras hicimos cuarentena ordenamos el sistema de salud”.

“Los casos van a subir porque ahora detectamos dónde está el virus. Descubrimos dónde está el virus y los testeos se van a realizar ahí”.

“El virus no nos busca, nosotros buscamos al virus”.

“Vamos a seguir con el monitoreo diario de la situación epidemiológica. En los barrios populares vamos a aumentar la asistencia en materia de alimentación y también para cuidar a los que cuidan a la gente”.

“No voy a dejar que haya hambre en la pandemia”.

“Vamos a aumentar la cantidad de testeos en los barrios humildes. Y los casos van a subir, porque detectamos dónde está el virus pero no sabemos a cuántos infectó. Esto es parte de lo que esperábamos que ocurriera. Vamos a trabajar juntos para estar cerca de los vecinos de esos lugares, para ayudarlos”.

-“No vamos a escatimar en recursos del Estado para ayudar a los argentinos. Ya se cobraron seis millones de IFE y más de 400 mil recibieron créditos en sus tarjetas, además de la ayuda para pagar sueldos en muchísimas empresas. No voy a dejar que haya hambre en la pandemia”.

-“A los habitantes del AMBA les quiero pedir algo. El virus está circulando por la calle. Les pido que, en lo posible, se mantengan en sus casas”.

-“Todos los permisos de circulación van a caducar. Solamente podrán ingresar a la Ciudad los trabajadores esenciales. Vamos a volver un poquito atrás”.

“Todos los que tienen hoy un permiso para circular deberán reinscribirse nuevamente. Sólo podrán ingresar a la ciudad los trabajadores que presten servicios esenciales, eso significa volver un poco atrás”.

“Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios. Esto no es una ciencia exacta. Estamos gobernando hombres y mujeres, que viven en un lugar donde irradia un virus que nadie sabe dónde está, que nadie sabe en qué cuerpo acecha, que nadie sabe cómo se previene y que nadie sabe cómo se cura. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran”.

“¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse, no salvarse, no preservar la salud. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglátelas como puedas. No que el Estado te diga quedate en tu casa y yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus. Eso es angustiante, que el Estado no esté presente ahí”.

“Estamos en una pandemia que mata gente. ¿Lo entendemos? Estamos en una pandemia donde tenemos un virus que no tiene vacuna ni remedio. ¿Lo entendemos? Quédense en sus casas y cuídense”