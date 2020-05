El 25 de Mayo, además de ser una fecha patria, es el día en el que la Banda de Músicos Voluntarios Rerum Novarum celebra su aniversario. Y este año, en su cumpleaños número 83, al no poder participar de los actos ni brindar su tradicional concierto por la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, redactaron una emotiva carta y compartieron un video donde entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino y también el Feliz Cumpleaños.

La carta

Nuestra banda que vive permanente, no se olvida de aquella fundación. Mes de mayo de 1937, fecha patria, orgullo y emoción (…) linda frase para comenzar una carta, pero mucho más lindo es que forme parte de la marcha de la Banda de Música Rerum Novarum.

Es una gran tristeza, por razones que nos afectan a todos, que no podemos festejar todos juntos, como estamos acostumbrados de hacerlo año tras año, el cumpleaños número 83 de nuestra GRAN familia. Pero a pesar de todo esto que estamos viviendo, queremos regalarle algunas palabras para que puedan apreciar lo que nosotros como músicos sentimos por ella.

Esta distancia que hoy hace que nos separe, provoca en cada uno de nosotros las ganas de volver, aprender y valorar lo que tenemos. De volver a ir a un ensayo, que a veces sin darnos cuenta no lo valoramos y nos quejamos diciendo “uy, hoy no voy al ensayo, estoy cansado”, pero sin embargo, aunque digamos esto, en el fondo sabemos bien que “cualquier dolor se me pasa cuando voy a los ensayos” como dijo alguien en su película… porque sabes que llegas al ensayo y se te olvidan todos los problemas. Esas ganas de volver a sentir a flor de piel la adrenalina que te provoca una salida; de ponerte el uniforme y salir a darlo todo para ver plasmada en la gente esa sonrisa que le provoca escuchar a la Rerum. De volver a llevar con ORGULLO nuestro logo.

En el fondo TODOS estamos esperando que sea sábado… La mirada se nos clava en el uniforme tieso en una percha, ahí, esperando al próximo ensayo… Hoy nos lo ponemos sintiendo una sensación rara de no poder salir a ningún lado. Esa emoción de querer volver. Extrañar.

Extrañamos frases como “bien tocado es lindo tema”, “tu bandera o la mía?”. Sentarse adelante del ensayo para escuchar a la banda. Escuchar que nos digan “este tema me pone la piel de gallina”.

Cada músico espera volver pronto para que la banda pueda seguir adelante como lo viene haciendo durante estos 83 años. Para que cada uno de nosotros le pongamos las ganas y le dediquemos el compromiso que se merece para que siga brillando con todo su esplendor, porque eso queremos… queremos que la banda SIGA ADELANTE. Que podamos seguir viéndola crecer, porque al fin y al cabo, es como ver crecer a un hijo. Es sentir que gente que no está, sigue estando presente.

Queremos seguir manteniendo esa unión que existe. Querer seguir estableciendo vínculos y que la base fundamental de la banda, que es la confianza entre nosotros, siga más firme que nunca. Porque eso es la banda, ES LA CONFIANZA EN EL OTRO. Es poder decir “dale, dale que vos podes. No importa, es lo que te sale, venís muy bien. Vos podes, dale para adelante”. Eso es… ES SENTIRSE PARTE DE ELLA.

Pero además de todo esto nos une el amor por la música, saber que lo que lo haces no es solo para nosotros… lo haces para el otro. Porque estamos presentes en cada salida, en cada fecha patria acompañándote. No importan nuestras diferencias, nuestras ideologías… esas cosas, cuando llegas a la banda, quedan afuera. Lo importante es hacer feliz al otro. Es encontrar un par, porque no importa la edad que tengamos, sino simplemente es encontrar a un amigo, a un compañero con el cual vas a compartir risas y disfrutar de los momentos… no importa las responsabilidades u ocupaciones que tengamos. Simplemente es respetar al que tenes al lado, “por eso es que me respetan, no por lo que soy sino por lo que represento; yo represento la Banda de Música Rerum Novarum”.

Todo lo que hacemos es por el amor a la música… porque la música “es el arte de combinar LOS HORARIOS” como dice alguien por ahí. Incluso no importa cómo salga porque lo haces con el corazón, lo hacemos con amor. Nosotros vivimos con y para ella tomando la responsabilidad de cuidarla por siempre, y es lo que te marca como músico de la Rerum Novarum, porque tenes que afrontar las diferentes situaciones que se te interpongan… tenes que encontrarle una solución y a eso también lo hacemos todos juntos… “Cada uno tiene que tocar hasta morir” porque “esta banda es nuestro orgullo”. El hecho de volver a ponernos los colores de la banda. De salir a tocar. Seguir siendo el emblema del pueblo.

Ella hizo de cada uno de nosotros una persona mejor. Marcó un antes y un después en cada músico; es por eso que seguimos presentes, porque compartimos este sentimiento, porque creces a nivel humano. Comprender que el otro es diferente pero que sigue siendo igual que vos.

Tenemos tantos recuerdos… que la banda tocara en la plaza Belgrano una vez al mes y que la gente estuviera feliz por eso. El sentimiento de ser chiquitos y escucharla tocar. Orgullosos que esto se transmita de generación a generación. Este amor nace desde ahí. Al momento de ser parte, es un orgullo de poder continuar con lo que hacían los demás porque lo que se ama se perpetúa en la familia. El sentir… el mismo sentir de los demás cuando se ponían el uniforme. Esa pasión de lo que a uno le gusta. Porque no nos pagan, si sale bien o mal, no importa es el hecho de llevarlo hacia los 83 de poder transmitir el orgullo que sentimos por la banda. De poder mover nuestro sentimiento a la gente, porque podes tocar muy bien, pero si no transmitís nada, no estamos contentos.

Nosotros queremos que sigas creciendo… que cada músico siga aprendiendo. No queremos que se termine tu magia… Que no se termine tu felicidad… Que te perpetúes en la eternidad… Que la gente sienta lo que nosotros sentimos… Nosotros queremos que sigas generando emociones, alegrías. DESEAMOS QUE SIGAS SIEMPRE VIVA. QUE NO TE MUERAS NUNCA.

Nos apena no poder concretar este festejo, porque más allá de ser el cumpleaños de la Banda, es una fecha que cada integrante de ella la sentimos propia.

Esta banda es merecedora de muchísimo cariño ya que eso es lo que ofrece. Amamos formar parte de ella, y siempre, siempre, va a estar guardada en nuestro corazón.

¡Felices 83 años queridísima Rerum Novarum! Que sigas viviendo eternamente…

Reseña de su historia

Rerum Novarum es una banda de música formada en el año 1937, en Villa Flandria. Julio Steverlynck, creador de la Villa, fundó la Banda junto a parroquias, teatros y escuelas, con el objetivo de generar un estrecho vínculo con los obreros de la fábrica textil que administraba.

Julio Steverlynck creó la mayoría de las instituciones en Villa Flandria, pero Rerum Novarum fue la más importante porque era una forma de tirar puentes hacia su Bélgica natal, ya que las fábricas de su padre habían tenido bandas similares. Incluso, trajo a Pablo Kinderman, un maestro de música que había tocado en la banda de su padre, en la fábrica en Bélgica.

El 25 de mayo de 1937 la banda hizo su debut en una procesión callejera, en donde acompañaron la caminata con marchas. Debido a que estaba compuesta, en gran parte, por inmigrantes, solo cuatro integrantes pudieron tocar el Himno nacional argentino. Sin embargo, con el paso de los años la terminaron conformando habitantes el pueblo.

Durante su historia, la banda tocó para figuras importantes como Juan Domingo Perón, El Papa Juan Pablo II y Los reyes de Bélgica.

En la actualidad esta agrupación musical sigue sonando a pesar de la muerte de su fundador, Julio Steverlynck, el 28 de noviembre de 1975, y del posterior cierre de la Algodonera Flandria, en 1996.