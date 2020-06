Abiertos de día y noche… sin feriados. Ni vacaciones. Y mucho menos, cerrados por cuarentena. Así, los corazones, abiertos. Dando alivio, recibiendo ese alivio. Condimentando con latidos todo eso sabroso que pueden hacer en una olla, para repartirlo y llegue al plato de los días difíciles de la Cuarentena y de la gente tan necesitada de muchas cosas, entre ellas, de la comida.

Por eso laten los corazones y hacen cadena de latidos, para que quien pueda un poquito más, entregue donaciones, otros las reciban y con ellas construyan ese alivio que humea en un plato compartido en familia. Pero no siempre pueden lo que quieren…porque quieren ayudar a muchos pero no pueden a todos y hasta a veces, a los que pueden ayudan con poco…porque no llega tanto para repartir entonces hay que arreglárselas y también hay que pedir, reclamar, hacerse oír.

Eso estuvieron haciendo desde el comedor “Corazones Abiertos”, haciendo pública mediante las redes sociales la necesidad de ayuda para poder tener lo imprescindible para cocinar y repartir. De manera que para sumar difusión, dialogamos con Claudia -referente del comedor-, que nos contaba acerca de la situación que están viviendo.

“Antes de la cuarentena teníamos cuatro días de merienda y un día de comida. Eran 26 familias. Ahora tengo 37 o más a veces”, decía Claudia ante esta realidad que avanza junto con la pérdida laboral de mucha gente del barrio. “La mayoría no tiene trabajo y además hay más de 90 chicos, ya que las familias son super numerosas. Hay familias que el comedor atiende que son familias de tres personas, pero hay de hasta 12 integrantes, eso es muy variado”.

Y comer es algo de todos los días

No hay agenda para eso. No se puede decidir una semana sí y otra no. Ni siquiera de día en día. Porque comer es algo diario y con el hambre no se juega. Por eso la importancia de este espacio solidario con gente como Claudia, que piensa en sus vecinos y trata de dar ese plato de comida imprescindible.

“El Municipio -o sea Desarrollo Social- me ayuda, pero es muy poco. Este mes (por mayo) me mandaron 20 paquetes de arroz, tres cajones de pollo y con eso no alcanza. Desde que la cuarentena empezó y la gente se sumó, hago tres días de merienda y dos días de comida: jueves y viernes al medio día”, señalaba.

“Yo subí a Facebook una queja hacia el Municipio y me mandaron ocho kilos de papa y cebolla, zapallo… una cargada porque con esa cantidad de verdura no te ayuda para la cantidad que cocinamos, que son tres ollas de comida -ollas de 50 y 30 litros- y a veces no alcanza. Yo pido igualdad para los comedores, que dejen de ayudar solo a los que hacen política. Nosotros siempre quedamos a lo último y nos dan las sobras”, agregaba.

Además, remarcaba la necesidad de recibir en donación “carne o pollo, eso es lo que estaríamos necesitando”. Y acerca de la posibilidad de recibir donaciones de diversos artículos o ropa, mencionaba: “Eso la gente trae bastante seguido, recibo todo tipo de donaciones y lo reparto enseguida”. Y en este sentido, explicaba que las donaciones y las entregas las deja plasmadas en publicaciones en la página de Facebook del comedor, para que todo tenga la transparencia necesaria.

El comedor “Corazones Abiertos” está ubicado en la esquina de las calles Juan de la Cruz Casas y Martín Fierro, en el barrio Americano. El número de teléfono de Claudia es el 2323 – 656899.

Toda ayuda, es bienvenida. Porque hay un latido que no cesa y es el de la solidaridad, esa que se hace eco de otra cosa que tampoco cesa: el hambre. Las ollas esperan poder contener alivios sabrosos, que lleguen a esas tantas familias que no la están pasando bien.