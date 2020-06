A través de la plataforma virtual Zoom, este miércoles por la tarde se llevó a cabo un plenario de concejales para tratar temas relacionados con la pandemia de Covid-19 y analizar el estado de situación y las medidas que se están implementando en Luján. Del mismo participaron el intendente Leonardo Boto y funcionarios del Ejecutivo, entre ellos, el jefe de Gabinete Matías Fernández y la secretaria de Salud Mariana Girón.

En su exposición, el jefe comunal agradeció “a todos y todas por esta oportunidad para que podamos estar en diálogo y decirles lo que venimos hablando siempre. No es reiterativo decir lo extraordinario y atípico de esta pandemia que nos cruza y que realmente ha alterado la vida a todo el mundo, tanto en nuestro distrito como a nivel general, nacional e internacional. Y creo que todavía no somos conscientes de todo lo que ha impactado a nivel de la salud, económico y social”.

En ese sentido, sostuvo que “la Argentina y Luján contaron con la ventaja de ver lo que fue la experiencia en otros países, tanto en China y Europa donde se fue desarrollando prematuramente. Y a partir de la declaración del aislamiento en marzo, lo que pudimos hacer es trabajar en intentar prevenir, ralentizar la curva de contagios que me parece que claramente se logró y fortalecer el sistema de salud”

A su vez, destacó “el enorme esfuerzo que venimos haciendo a nivel social para asegurarle el alimento a cada familia en cada casa de Luján y enfrentar esto que fue inédito, donde toda la actividad productiva quedó cancelada durante prácticamente los primeros 30 días. Y a partir de ahí comenzaron a habilitarse algunos rubros y hoy tenemos gran parte del sector productivo en funcionamiento. Y el comercio, obviamente de acuerdo a cada rubro”.

Por su parte, remarcó que “la ciudad de Luján esto lo vive con un impacto especial. Tengamos en cuenta que prácticamente el 30 por ciento de la economía de Luján gira en torno al fenómeno turístico y de visita a la Virgen. Y eso está con la Basílica cerrada y con lo relativo a los traslados completamente sin actividad. El Luján de los servicios comerciales, de salud, de estudio también se ve afectado de manera estricta. O sea que tenemos una parte importante de nuestra comunidad sufriendo los impactos de esta crisis. Además del tema de la salud, a nivel económico y a nivel social”.

En términos de salud, Boto puntualizó que “de acuerdo a los especialistas, estamos comenzando a atravesar el pico, como lo veníamos diciendo hace rato que en algún momento iba a llegar. Y esperemos que sea lo más aplanado posible y que esa famosa meseta sea lo más baja posible. Pero claramente nos estamos acercando. La semana pasada decíamos que esta semana íbamos a estar diariamente cerca de los 10 casos. Y el informe de hoy de la Secretaría de Salud así lo señala. Así que es de esperar que el crecimiento que se vive en toda el Área Metropolitana (de Buenos Aires) también tenga su correlato a nivel local”.

Luego, manifestó que se fortalecieron “algunas herramientas de trabajo, una de ellas es el Comité de Crisis, especialmente desde el Ejecutivo con presencia del Concejo Deliberante con concejales del oficialismo y la oposición”.

Respecto de los contagios que se registraron en la Colonia Montes de Oca de la localidad de Torres, indicó que allí “tuvimos un foco viral que, por el momento, todo indicaría que está controlado. Por el momento no tuvimos novedades de Cabred. A la vez, se trabajó mucho en la articulación de todo el sistema de Atención Primaria. Y prácticamente en los 25 centros de Atención Primaria que funcionan en Luján, hay 20 que están en funcionamiento con personal concentrado y varios de ellos preparados específicamente para recibir consultas relativas al Covid”.

Boto también aseguró que “se está trabajando mucho en entrenamiento y en capacitación del personal de salud” y “la coordinación de los protocolos con los efectores privados, que al comienzo dio mucho trabajo. Pero una vez que empezaron a ponerse en práctica tuvimos mejores resultados”.

Por otra parte, dijo a los concejales que “es fundamental que trabajemos en conjunto“ y agradeció “el acompañamiento en la aprobación de algunas de las normas que se han sancionado en relación a la epidemia y en las que tengan que venir, porque prepararnos en un camino de salida lo más rápido posible cuando superemos la crisis de salud va a demandar de todos. Especialmente en estos momentos donde se genera mucha ansiedad, mucho miedo, donde hay un hartazgo, un cansancio muy grande por el aislamiento en sectores importantes de la comunidad. Y sobre todo en este momento tan particular donde estamos atravesando o comenzando el pico. Me parece importante la madurez, que podamos tener no un mensaje único, pero sí en lo relativo a salud un mensaje donde lo trabajemos entre todos, donde las recomendaciones que hagamos a la población vayan de manera conjunta. Y más allá de las situaciones que se nos puedan presentar al atravesar el pico, poder mantener la autoridad, no del intendente, sino de la construcción de una autoridad desde el Estado que sea un faro de tranquilidad para los vecinos y las vecinas de Luján en momentos difíciles como los que estamos viviendo o los que puedan venir”, subrayó el jefe comunal.

Y añadió que “apuntamos a evitar lo que más nos preocupaba desde el primer día: el colapso del sistema de salud. Y en ese sentido, es importante llamar a la responsabilidad individual y a la responsabilidad colectiva en las próximas semanas para evitar esto. Por más respiradores o por más cuestiones que hemos mejorado en el sistema de salud, vimos cómo entran en crisis los mejores sistemas sanitarios del mundo si no logramos dominar la curva de contagio”.

Por último, enfatizó que “todavía hay mucho para trabajar en una Fase 3. Se habla mucho de volver para atrás. Pero la realidad es que creo que hay mucho para trabajar en el marco de la Fase 3 como para bajar la circulación e intentar evitar el empinamiento de la curva de contagios. Así que de nuevo apelar y que todos como representantes políticos y referentes de la comunidad podamos llevar este mensaje de cuidarse y apelar a las barreras físicas, la higiene, a la distancia interpersonal, a las medidas de aislamiento social que hoy siguen siendo las únicas medidas efectivas contra esta pandemia”, concluyó.