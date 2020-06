Una vez más una escuela de fútbol infantil fue blanco de la delincuencia. En este caso, fue el turno de la institución del barrio Juan XXIII, que sufrió su segundo robo en apenas tres meses. Este domingo, sus autoridades descubrieron que desconocidos causaron graves daños en el baño, donde arrancaron y robaron inodoros, mochilas, lavatorios y mingitorios. Y lo que no se llevaron, lo destruyeron.

A través de su cuenta de Facebook, desde la institución apuntaron que “otra vez, sinceramente ya no sabemos ni qué decir, ni a quién reclamar. No hay palabras, cualquier cosa que se diga es soplar en el viento. Reuniones, excusas y queremos aclarar que la Policía no es la culpable, la vez pasada los agarraron, pero los jueces los sueltan, así que no vemos la forma pacífica de solucionar esto, Señor intendente, en el barrio ya estamos cansados. Por suerte no mataron a nadie todavía, por ahí esa sería la solución. Estamos cansados verdaderamente”.

“No es política lo que intento hacer porque va también para el Concejo. Esto va para todos los que hablan de que nos merecemos un Luján mejor, pero creo nos merecemos autoridades mejores. Disculpen, pero estamos cansados”, agregaron.

“Las escuelas de fútbol hacemos todo a pulmón, todo nos cuesta sacrificio y nadie nos proteje, nadie se acuerda, más que para sacarse la fotito de campaña. Lo lamento si les cae mal pero estamos cansados, deberíamos cerrar todas y dejar a los chicos en la calle y que usted señor intendente y ustedes señores concejales paguen el precio político. Pero estén tranquilos que eso no va a pasar, la culpa no es de los chicos, vamos a seguir trabajando, pero necesitamos que nos protejan. Lo siento pero estamos cansados”, reiteraron con indignación.

Por su parte, en diálogo con LUJANHOY, Juan Torres, presidente de la Escuela de Fútbol Juan XXIII, contó que “gente que pasó por la escuelita vio que había mucha agua en la parte de adelante que da al salón y se descubrió que habían roto el baño y robado los inodoros, mingitorios, mochilas, un lavatorio con pie y todo y la pileta, que por eso quedó toda el agua chorreando”.

En esa línea, agregó que “por lo que vimos entraron por el techo y una vez adentro forzaron la puerta, porque la puerta no se puede forzar desde fuera. Y después que la partieron se llevaron todo”.

A su vez, recordó que “ya nos habían robado a principio de año, en marzo. Calculamos que son las mismas personas. En ese momento nos robaron la máquina cortar pasto y elementos deportivos. Y desde ayer a hoy desde la Comisaría me llamaron varias veces, están buscando, vemos que se están moviendo. Así que vamos a ver qué pasa y si aparecen”.

“Por ahora soldamos la puerta, pero mucho más no se puede hacer. Y lo que tiene que ver con el baño está muy complicado, porque un inodoro nada más vale más de 3.000 pesos. Además, no hay plata para nada, así que vamos a hacer como hacemos siempre: poner un poquito cada uno. Pero está muy difícil”, lamentó.

Por eso, desde la institución del barrio Juan XXIII apuestan también a la solidaridad de la comunidad. Y aquellos que puedan donar sanitarios y puertas, entre otros elementos, deben comunicarse teléfono (2323) 556579 o escribir al Facebook Escueladefutbol Juan Veintitres.