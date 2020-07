En el marco de la cuarentena estricta que regirá hasta el 17 de julio en el AMBA, que incluye a nuestra ciudad, LUJANHOY dialogó con el doctor Norberto Hernández, presidente de la Asociación de Profesionales de Carrera Hospitalaria del Hospital Municipal y vicepresidente de la Asociación Médica de Luján, para conocer su análisis de la situación y también sus recomendaciones.

En primer lugar, señaló que “como ya lo hemos manifestado anteriormente, el Covid-19 es un virus del que aún no tenemos demasiados conocimientos, del que no existen antecedentes en la literatura por ser un virus del que conocemos su existencia hace 6 meses. Pero sí tenemos algunas certezas. Sabemos que genéricamente es un virus y que necesita de personas para seguir manteniéndose y persistiendo en el medio. Necesita de enfermar personas y de contagiarse de persona a persona”, remarcó.

En esa línea, dijo que “también sabemos que había indicadores que nos iban a mostrar la necesidad de volver a restringir la cuarentena, situación que ocurrió. La velocidad de contagios y el porcentaje de ocupación de camas críticas era algo que veníamos siguiendo todos, porque sabíamos que estos indicadores tenían la importancia tal que nos iban a mostrar si existía o no la necesidad de restringir algunas actividades que habían sido flexibilizadas en esta etapa de la cuarentena”.

Al respecto, enfatizó: “Y ese momento llegó. La cantidad de contagios y esa ocupación de camas de cuidados críticos, han hecho que las autoridades hayan tomado la decisión de retroceder a una fase más restrictiva. Es por esto, que tenemos que aconsejar y sugerir desde el ámbito de salud por el cumplimiento de la cuarentena tal cual lo establecen las autoridades. Y solamente es flexibilizando aquellas actividades que son esenciales”.

“Se sabe que existen necesidades, que tantos días de cuarentena han hecho que la gente se cansara, se agotara de esta de esta forma de aislamiento. Sabemos que existen necesidades económicas que superan muchas veces el deseo a la posibilidad de cumplir con la cuarentena. Pero también sabemos que es la única herramienta hasta ahora conocida”, expuso quien también es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires y secretario de la Mesa Ejecutiva de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA).

Además, explicó que “vamos a necesitar de tiempo y de investigación científica para poder predecir el comportamiento de este virus. Mientras tanto, debemos respetar la cuarentena tal cual se nos pide desde los ámbitos gubernamentales. Y de ser necesario salir de nuestros hogares, extremar las medidas de cuidado tal cual se vienen anunciando desde diferentes medios”.

“Fundamentalmente, se debe respetar el distanciamiento social, el uso obligatorio del tapaboca y el lavado de manos. Y salir solamente si es muy necesario”, puntualizó.

Respecto de la decisión del gobierno nacional de establecer 16 días de aislamiento estricto, Hernández explicó: “¿Por qué dos semanas? Lo que sí sabemos, entre tantas pocas certezas, es que es el tiempo que tiene el ciclo de este virus del Covid-19. Y por lo tanto, restringir la circulación de gente durante un ciclo del virus nos va a permitir, por un lado, disminuir la velocidad de contagios y descomprimir el sistema sanitario”.

Y recordó que “la cuarentena, como he dicho, es la única herramienta. Y si bien no va a detener a esta pandemia, va a hacer que la gente no se enferme toda, al mismo momento que la velocidad de contagios, y el porcentaje de ocupación de camas críticas no haga que ninguna persona que necesite el debido cuidado del ámbito de salud, se quede sin esa asistencia necesaria de acuerdo a la gravedad que muestre frente a la infección con el Covid-19”.

“Por eso repito, y es muy necesario hacerlo, que a pesar de todas las necesidades y del cansancio que cumplamos con esta cuarentena”, completó.