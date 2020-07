“IOMA adeuda años en honorarios. Se exige una regulación ya”, apuntaron las y los acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios de la provincia de Buenos Aires, que este miércoles volverán a movilizarse a La Plata para reclamar por “el pago de todos los salarios adeudados, aumento digno, pago mensual del salario, bono de salud de 5.000 pesos para todas y todos los esenciales del sector, basta de precarización laboral y pases a planta”.

En diálogo con LUJANHOY, la acompañante terapéutica Laura Darlan señaló que junto con los cuidadores domiciliarios “exigimos a IOMA el pago de nuestras prestaciones que son adeudadas en algunos casos por más de siete meses”.

En esa línea, explicó que “en estos últimos tiempos se llevaron a cabo más de ocho manifestaciones en La Plata, donde en la última el señor Homero Giles, director de IOMA, se dignó a atender a nuestras compañeras. En esta reunión hizo hincapié en no adeudar nada a sus prestadores, reconociendo después que adeuda a los acompañantes terapéuticos y cuidadores una cifra que ronda los 70 millones de pesos. Dijo que iba a abonarla en un plazo de 30 días, cosa que aún no sucedió; darnos un aumento del 7 por ciento (una cargada), pero que no sabría informar cuándo y si el mismo sería retroactivo. En resumen, no pudo dar explicaciones ni certezas de nada”, apuntó.

Además, sostuvo que “ante la falta de empatía por este señor, mañana se vuelve a marchar a IOMA de La Plata, esta vez acompañadas por gremios que nos apoyan en esta lucha”.

Por su parte, Darlan remarcó que “nosotros seguimos trabajando más allá de la pandemia, pagamos el Monotributo todos los meses (requisito de IOMA a la hora de facturar es tener el Monotributo al día), pero no somos reconocidos como prestadores de salud, no estamos nucleados con ningún sindicato ni gremio, lo que hace que nuestra lucha sea a pulmón de las compañeras y algunos afiliados que nos ayudan en nuestros reclamos”.

Por último, enfatizó que “exigimos cobrar a 30 días de presentada la factura, no al año. Basta de precarización laboral y de ser pisoteadas por IOMA”.

En tanto, desde la Asamblea de Prestadores afirmaron que “esta semana se agudizó con todo la crisis de IOMA y la veíamos venir, desde hace ocho semanas venimos llevando adelante una dura pelea por el pago de salarios adeudados, aumento salarial y contra las condiciones de precarización agudizadas por la pandemia”.

Y agregaron que “el mismo día en que Kicillof, Golland y Homero Giles anunciaron con bombos y platillos el salvataje con 400 millones para las clínicas privadas, realizamos un repudio y denuncia en las propia Gobernación. Esta decisión del gobierno desnuda las políticas funcionales al beneficio del sector empresarial, en general y específicamente en Salud, a costa de los derechos de trabajadores/as y afiliado/as”.

Respecto de la reunión con Giles, manifestaron que “utilizó la siguiente frase al ser consultado por el destino de los 400 millones: ‘La decisión es de IOMA, y nadie más tiene injerencia, porque es la plata de IOMA y como se usa es decisión del directorio …’ Otra de sus mentiras, ya que los fondos de IOMA son el dinero de casi tres millones de trabajadores/as de la Provincia, y las decisiones sobre el destino y objetivo de esos fondos, debe ser de las y los trabajadores mismos”.

Y puntualizaron que “también explicó el por qué deciden salvar estas ‘estructuras’, como las nombró, y expresó que desde el comienzo de la pandemia las clínicas perdieron un 20 por ciento de facturación. O sea, nada de pensar en los salarios de las cuidadoras y ATs. Para este gobierno lo que importan son las pérdidas de las pobres empresas”.

Por último, afirmaron que “desde la Asamblea vamos a seguir luchando para que Homero Giles cumpla con el compromiso de pago, por un aumento salarial digno y no el miserable 7 por ciento y sin fecha, para lograr el pago a 30 días de nuestro sueldo y, sobre todo, por conseguir condiciones laborales dignas, ya que si bien somos consideradas esenciales de salud, somos la expresión de la más profunda precarización”.