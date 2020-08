Tal como informara LUJANHOY el viernes pasado, luego de que se confirmara el segundo caso positivo para Covid-19 en la planta de Open Door, los trabajadores iniciaron una protesta en la puerta junto con el sindicato para exigir que se apliquen los protocolos sanitarios, se realicen los hisopados y se aísle a todo el personal de su turno. Finalmente llegaron a un acuerdo con la empresa y volvieron a trabajar el lunes bajo la condición de que no aparecieran síntomas en los empleados.

Pero ahora, se confirmó un nuevo caso positivo de coronavirus de un jefe de planta de la empresa, que ya se encontraba aislado desde el viernes tras la manifestación de los trabajadores. En ese marco, la preocupación de los trabajadores crece ante la aparición de nuevos casos.

“Este jueves se confirmó que el jefe de planta de Molino Argentino dio positivo para coronavirus. En este caso, no se va aplicar el protocolo porque este trabajador no está yendo a trabajar desde el viernes pasado. El hisopado se le hizo el martes y este jueves dio positivo. Y como el Ministerio de Salud lo aplica desde 48 horas antes, al no tener contacto con nadie, no harán el protocolo”, explicó en diálogo con LUJANHOY el secretario general de la Unión Obrera Molinera Argentina Seccional General Rodríguez, Hernán Britos.

En esa línea agregó que “si se le hubiera hecho el hisopado el viernes, que fue el día que nosotros hicimos el reclamo, quizás hubiera dado positivo en ese momento, pero esto no fue aceptado por la empresa ni aprobado por Defensa Civil. Y si ya hubiera dado positivo ese día, hubiéramos tenido que aislar a muchos más trabajadores”.

“Lo más preocupante de todo esto es que van a seguir conociéndose más casos”, advirtió Britos.

Por último, el referente gremial sostuvo: “Nuestra lucha no fue en vano porque gracias a eso se tomaron más precauciones. Es más, los turnos finalizan 30 minutos antes para que, justamente, los trabajadores no nos crucemos ni tengamos contacto con el otro turno, y así desinfectar mejor”.

Pero aclaró que que “de todas maneras, seguimos en alerta y atentos a todo lo que pase en las próximas horas”.