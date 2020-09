Mantiene el corazón alerta, la escuela. Como si un latido constante la acompasara en los días inesperados. Late en cada vaivén de las copas de los árboles añosos que la vieron moldear la vida a las generaciones que portaron el orgullo de ser “de la 20”, con ese apego que indiscutidamente se lleva como logo estampado en el alma cuando la escuela se hace ese lugar indicado para… ser.

Porque ahí, se es. Se proyecta y moldea lo que será, lo que se construirá como base de los días que lleguen después, cuando la escuela sea el recuerdo de la Promo y el archivo de informes al que recurrentemente se vuelve cuando la vida es otra y el mirar para atrás genera una sensación todavía persistente de apego al lugar donde se creció y formó. La 20… cuántos la tienen a pleno recuerdo del pecho y cuántos hoy, de manera inesperada, la extrañan. Porque hay un mientras tanto que no se termina nunca! y es un mientras tanto que tiene el propósito de ser aprovechable desde la siempre necesaria educación.

Por eso, la 20 sigue. Extraña. Espera. Está silenciosa, pero sigue. Adecuándose a las contingencias, haciendo honor a su destino educativo, apostando a lo que más quiere: el alumnado. “Ver la escuela vacía es un duelo porque es el lugar de las oportunidades y no se diferencia de los que tienen o no tienen Internet. Falta lo cálido que da la charla y los gestos, falta la mirada de entendimiento y el ruido de que algo está vivo. Los humanos somos necesariamente sociables”, comenzaba en el relato de este tiempo de cuarentena Miguel López, el director de este establecimiento educativo, alguien con presencia bien marcada en pasillos, patios y, sobre todo, en cada historia de días de clases.

“La 20 es mi casa, y desolada se siente fría, solo ladrillos y pintura. A la escuela la hace la gente. Extraño el hablar con los chicos y chicas, saludarnos, hacernos chistes, extraño la comunicación diaria con las familias en la puerta, en la entrada o la salida. Falta la interacción que retroalimenta a la escuela, ese triángulo de acción para educar de verdad: Familia, Estudiante, Escuela”, aseguraba desde su esencia de educador atento, haciendo mención al sentimiento del alumnado: “Transmiten que extrañan y mucho. Sus familias dicen lo mismo”.

De otra manera, educar siempre

Ante la situación imprevista, las escuelas se abrieron el alma para sacar de adentro la mejor versión tecnológica, que seguramente nunca se pensó que sería tan protagonista, pero que fue y es aún mientras esté aislamiento social obligatorio persista, la mano extendida para que todo siga.

“Incorporar otro modo de trabajar nos llevó a experimentar y fracasar, experimentar y tener algunos éxitos. La frustración al principio fue estresante, muchos pensaron que esto sería de corto plazo y se negaron a trabajar de forma virtual, pero ya está asumido que no hay otra forma. El que trabajó siempre en forma presencial antes de la pandemia, sigue trabajando igual y le pone garra y desea superarse. El haragán sigue haragán y busca excusas para no trabajar”, decía el director, detallando la tarea del personal: “El trabajo que se está haciendo con los docentes, preceptoras, EOE, secretaría y Pro, incluso cambios de funciones y las familias, es descomunal y me hace pensar que no se aprende más o se aprende menos, se aprende distinto. Esta situación vino y aceleró procesos”, sostenía.

Y aportaba un mensaje como abrazo y empuje para sostenerse de la mejor manera mientras este tiempo continúa: “El mensaje a las familias es primeramente agradecer el compromiso, la paciencia y la tolerancia ante los primeros errores del principio, y que la escuela sigue viva, comprometida a no aflojar con el esfuerzo. Nuestros estudiantes merecen aprender más allá de ser un derecho. La escuela está hecha de personas e ideales, ideales superadores y trascendentes. La 20 tiene muy buena relación y comunicación con las familias, eso no se perdió, ni deberá perderse porque hace a esencia de la 20, ya que fue una escuela que nació por el interés de estas mismas familias”.

Y mirando hacia lo que quedó enmarcado como proyectos a realizar, señalaba: “Quedaron muchos proyectos en el camino pero al regreso los vamos a retomar y cumplir. El Estado tomó medidas generales las cuales comparto en su espíritu. En lo material han acudido ante los pedidos”.

La arboleda habitada de sonidos, es base de vuelos y sostén de nidos. Quizás no sean solo los pájaros los que ensayan esos vuelos y se reacomodan en alma en el nido… porque el alumnado también practica alcanzar horizontes y hace base de ese anhelo en cada aula de “La 20”, en esa casona de las calles Yrigoyen y Lamadrid, tradicional esquina de educación.

“La 20, es la 20, con sus aciertos y sus errores, pero es el compromiso por la educación pública, igualando oportunidades más allá del derecho. La 20 es una elección de compromiso con particularidades rutinarias, exigencia de dar al máximo cada uno en sus posibilidades, es la que no naturaliza la mediocridad y no se conforma con decir: ‘pobre, no puede’. Es el compromiso de la calidad educativa real. La 20 es acción constante, que apela a la creatividad para superar esta situación y las miles anteriormente vividas. Queremos enseñar en la voluntad, en la superación más que en los contenidos. Es una institución llena de sueños, orgullosa de cada egresado, de cada docente comprometido, de cada familia. Así es la 20, ordenada, confundida por algunos como espacio de autoritarismo porque se pide lo que hay que hacer para que se cumplan los derechos de los estudiantes, los cuales son el objetivo indiscutible de la escuela. La 20 está viva”.

Viva. Así la describía su director Miguel López. Y no hay dudas que el latido está intacto y en espera de latir a la par de todos en los días de todos.

Mientras tanto… la arboleda de vuelos y nidos, las aulas también como nido y para los vuelos, son un paisaje menos sonoro que antes, pero vivo. Porque una escuela puede esperar el tiempo y todos los tiempos desde su latido de educación que persiste como derecho, necesidad y orgullo.