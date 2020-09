Tras la denuncia por presuntas irregularidades en la compra de alimentos, y luego de que la Justicia solicitara al Concejo la copia del expediente con toda la información al respecto, el jefe de Gabinete, Matías Fernández, brindó un mensaje a través de Facebook junto con el secretario de Economía y el director de Compras en el que sostuvo que “la verdad siempre se impone y no nos van correr con operaciones políticas”.

Sin embargo, faltaba la palabra del intendente Leonardo Boto. Pero este viernes, luego de anunciar importantes avances para la reconversión definitiva del Basural, se refirió a las denuncias y dejó un mensaje para la oposición y la comunidad en general.

“No quería terminar este mensaje (del Basural) sin referirme a los hechos que fueron de público conocimiento esta semana. Esta operación política que lanzó parte de la oposición, esta extorsión mediática y este escándalo al cual nos vimos sometidos todos los vecinos y vecinas de Luján, no tienen asidero, no tienen ninguna base firme y lo estamos demostrando con toda la documentación que enviamos al Concejo Deliberante, a los órganos de control, al Tribunal de Cuentas y a la propia Justicia”, indicó Boto.

A su vez, sostuvo que “si llega a haber algún funcionario que ha cometido algún acto irresponsable, voy a ser yo el primero en acusar, en separar del cargo y en llevar a adelante la denuncia. Pero no por ello podemos escandalizar a los vecinos y vecinas de Luján, romper los pactos de convivencia naturales que encierra el juego democrático, la alternancia política”.

“No podemos deslegitimar a un gobierno que viene haciendo esfuerzos grandes y que realmente en estos meses hemos demostrado vocación de atender los temas y las crisis profundas que viene teniendo Luján desde hace mucho tiempo”, agregó.

Además, Boto se dirigió específicamente a los vecinos y sostuvo: “Ustedes confiaron en mí, gracias al apoyo que me dieron, hoy estoy ocupando la intendencia y representándolos. Y asumimos este desafío con tres atributos: el primero, hacerlo con idoneidad y capacidades técnicas y armar un equipo que acompañe en ese sentido; lo segundo fue no ahorrar esfuerzo, realmente tener un equipo que no corte al mediodía y que le dedique toda su energía y todo su esfuerzo para sacar a Luján adelante y poder recuperar Luján, y lo tercero fue el compromiso ético y ese compromiso ético no se ha roto ni en el pasado ni lo vamos a romper en el futuro”.

“Yo les pido que vayamos hacia adelante, le pido a la oposición que acompañe, que trate estos proyectos que les vamos a enviar como tantos otros que van a intentar atender estas problemáticas tan profundas desde hace tiempo. Estamos en un momento de pandemia, en un momento atípico transformando y construyendo esta epopeya de recuperar Luján”, remarcó.

Y por último, pidió que “trabajemos entre todos, no sembremos odio, no sembremos escándalo, no sembremos más grieta, no sembremos más divisiones. Tenemos un futuro enorme si trabajamos todos juntos. El ejemplo del Basural es uno de los grandes desafíos que tenemos. Construyamos entre todos esta gesta y esta epopeya que es la de recuperar Luján”.