Este 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera y el Día del Estudiante. Pero a diferencia de otros años anteriores, en plazas, parques y espacios públicos de nuestra ciudad no hubo una gran presencia de personas.

Sin embargo, a pesar de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el gobierno nacional, que en principio se extenderán en el AMBA hasta el 11 de octubre, hubo grupos de jóvenes y familias que decidieron disfrutar de la tarde soleada. Para tranquilidad de las autoridades sanitarias, en líneas generales en los espacios públicos “se respetó el distanciamiento social”, al menos así lo dejaron entrever fuentes policiales consultadas. Aunque vale aclarar que muchas personas no usaron barbijos y otras compartieron el mate.

En ese contexto, desde muy temprano las fuerzas policiales de nuestra ciudad realizaron operativos en distintos puntos de la ciudad para evitar la aglomeración de gente y cualquier tipo de inconvenientes, sobre todo aquellos que pudiesen derivar en un incremento de los contagios de coronavirus.

Los controles se llevaron a cabo en la Plazoleta Antigua Estación Basílica, el Parque San Martín, el Paseo de la Independencia (en la calle Las Heras), el Polideportivo Municipal, la Plaza Colón, el Parque Ameghino, la Plazoleta de la Mujer y la zona de los Escudos, entre otros.

“Se realizó el operativo para el cuidado de las personas, que se respete el distanciamiento y que la jornada transcurra sin problemas. Esa era la intención y afortunadamente así se dio y no hubo ningún tipo de inconvenientes. Que no hubiera gente era imposible, pero el objetivo era que no se juntaran grupos a tomar alcohol, etc. Pero por suerte hubo grupos reducidos en los diferentes espacios públicos, tanto de amigos como familias, y todo transcurrió con total”, resumió una autoridad policial consultada por este medio.