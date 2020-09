El jueves, tal como adelantara LUJANHOY, a través de una nota dirigida al intendente Leonardo Boto los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Municipales de Luján (STML), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Empleados Municipales, (SEML) le comunicaron que el lunes se iban a presentar en la puerta de su despacho y allí aguardarían hasta ser atendidos.

Y en ese contexto, señalaron que el reclamo es por la recomposición salarial, el Bono Navideño, la recategorización de los trabajadores, el pase a planta permanente y la situación del Taller N° 1 y el Hospital Municipal, entre otros puntos.

Pero para no llegar a esa situación, los gremios fueron convocados esta mañana al Museo de Bellas Artes, donde se reunieron con el jefe comunal y diversos funcionarios de su Gabinete. Sin embargo, no hubo acuerdo. Por un lado, el Ejecutivo solicitó volver a reunirse en cuatro semanas. Pero los representantes de los sindicatos lo consideraron “insuficiente” y apuntaron que “ni siquiera hubo una propuesta”.

La postura del STML

En diálogo con LUJANHOY, Santiago Vera, secretario general del STML, explicó que “reiteramos el reclamo que tenemos por el Bono Navideño, que no tenemos firmado nada todavía; que no tenemos una mesa de paritaria 2020, por eso estamos pidiendo reabrir el diálogo para apagar un poco el fuego porque la situación económica de todos los compañeros están muy mal y la venimos pasando mal los trabajadores municipales”

Además, “hablamos del Taller N° 1 y el mal estado en el que se encuentra, deteriorado, con maquinaria rota. Yo anduve la semana pasada recorriendo el taller, también estuvieron otros compañeros de los otros gremio, y hemos encontrado un taller totalmente deteriorado digamos. Y esto también se los expresamos en la reunión al intendente. Y nos dijo que iba a ver cómo solucionaba el problema”.

En tanto, expuso que “nuestra preocupación por el momento es que no tenemos ninguna afirmación de que va a haber un Bono Navideño, ni una recomposición salarial, ni un aumento que es lo que estamos pidiendo concretamente. No hemos tenido en 2020 mesa de paritaria y nosotros seguimos viviendo con el sueldo del 2019. Y lo de hoy fue insuficiente porque ni siquiera hubo una propuesta”.

En este sentido, Vera apuntó que “nos pidieron cuatro semanas para darnos una respuesta. Pero cuatro semanas es mucho para los trabajadores municipales. Necesitamos con urgencia que el Ejecutivo nos vuelva a atender lo antes posible para llevar una respuesta a todos los compañeros que va a haber un Bono Navideño y un aumento salarial lo más antes posible. Pero no en cuatro semanas, porque como todos sabemos hoy se vive el día a día y un mes no es el día a día, es mucho. Y el chaleco lo venimos bancando los trabajadores municipales, los compañeros de la salud, todos los trabajadores en general”.

En tanto, enfatizó que “lo que yo le puse en conocimiento al intendente, que es lo que vemos todos los días, es que Multipropósito tiene máquinas todos los días contratadas, siempre hay máquinas nuevas contratadas y para nosotros no hay aumento de sueldos. Pero la contratación se sigue agrandando, la Cooperativa UsinaEco también tiene maquinaria nueva y en el Taller 1 no hay nada y tampoco tenemos aumento de sueldo. O sea, cuando a nosotros nos comentan que no hay dinero, en realidad el dinero se va en muchas contrataciones, porque no solamente está la Multipropósito, sino que el lavadero también está privatizado porque supuestamente no andan las lavadoras del Hospital y tuvieron que llevar a lavar la ropa a otro lugar. Y esto es porque no tienen la buena predisposición de poner las máquinas nuevas en el lavadero. ¿Qué quiero decir? Que supuestamente no tienen dinero pero el dinero en realidad se va en empresas privadas y en un montón de otras cosas que deberían estar puesta en el sueldo de los trabajadores municipales y en la maquinaria de la Municipalidad”.

Por último, Vera adelantó que “el lunes. con todos los protocolos correspondientes, estaremos realizando asambleas en las diferentes dependencias para informarle a las bases lo que el Ejecutivo nos dijo”.

La postura de ATE

Por su parte, desde la Asociación de Trabajadores del Estado apuntaron que en el marco de “la desesperada situación que atravesamos con los trabajadores municipales, en el día de hoy, luego de reiterados reclamos, hemos logrado reunirnos con el intendente, quien nos comunica que no tienen nada para ofrecer al trabajador y que nos estaría convocando en cuatro semanas”.

“La realidad de los trabajadores es desesperante. Ya pasaron 9 meses desde que comenzó el año y no hemos recibido una propuesta de aumento salarial. Sin embargo, esta situación del Covid-19 puso al trabajador municipal al frente de la pandemia, acompañando a la población, atendiendo pacientes, abuelos, niños, asistiendo socialmente a las familias y resolviendo las necesidades públicas, con menos personal de lo habitual”, afirmaron.

“Los trabajadores municipales estamos agradecidos con nuestros vecinos por el buen trato y el reconocimiento diario hacia nuestro trabajo, pero como sostén de familia necesitamos cumplir con nuestros compromisos económicos, más allá de la vocación, nuestro trabajo es nuestro medio de vida y necesitamos un salario digno para poder realizar nuestra labor con dedicación y poder cumplir sin estar preocupados por cómo hacer para llegar a fin de mes”, añadieron.

En esa línea, remarcaron que “llegamos a esta altura del año decepcionados y enojados, sentimos que no estamos siendo escuchados, respetados y valorados por nuestro patrón, el intendente Leonardo Boto”.

Asimismo, pidieron “a la comunidad que nos acompañen en este reclamo; nosotros seguimos estando al frente de las necesidades y cumpliendo con nuestras tareas diarias, por la situación que atravesamos, por nuestros vecinos, por nuestro compromiso con la sociedad”.

Por último, indicaron que “esta Asociación Sindical, junto a los trabajadores municipales, no podemos seguir esperando, necesitamos transmitirles a nuestros vecinos nuestro desosiego, nuestro cansancio y solicitarle que nos acompañen en este reclamo genuino que estamos realizando. Necesitamos la apertura de una Mesa Paritaria y una recomposición salarial urgente”.