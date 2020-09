Los colores de los mamelucos adornaban las paredes de los cuartos de los chicos “de aquella época” desde los posters pegoteados sin importar que quedaran torcidos, simplemente era necesario tenerlos ahí, a la vista, mientras el tocadiscos giraba en “parchís chís chís, parchís chís chís, es el juego de colores que cantamos para ti…”

Pocos habrán seguido de largo ante la manía por la música de este grupo de niños y adolescentes que desde España invitaban a las mil y una aventuras desde sus canciones que tuvieron también vida por entre los tantos film de los que fueron parte. Una generación de infancias de los años 70/80 que cantó, bailó y pegó posters de “Los Parchís” en cuanto pedacito libre quedara en el cuarto.

David, Gemma, Frank, Yolanda, Tino. Colores y canciones. Chicos y artistas. Un arcoiris colorido significativo para la inocencia y diversión de muchos… entre ellos de Franky Grosso. Uno de esos chicos argentinos que no escapó del sonido en colores del grupo que arrasaba en esos tiempos y que lo encontró también, como tantos, a toda infancia e imágenes pegadas a la pared.

Y hoy… “Yo lo tenía en ese póster y ahora estoy cantando con él”. La frase que detalla la sensación ante este hecho artístico que los une: Franky Grosso y Tino Fernández, en la modalidad virtual que se impone por entre esta pandemia, interpretaron “El blues del autobús” con vídeo incluido. Y ya está siendo difundido por las diversas plataformas. El estreno fue en el canal Telefe, en el programa conducido por Verónica Lozano.

La historia de este encuentro tiene un punto de significancia: previo al tiempo de Pandemia y la consiguiente cuarentena, México había convocado a un tour a diferentes referentes de la música infantil/adolescente de los tiempos de Parchís, por ejemplo. Motivo por el cual, Tino se encontraba junto a su pareja mexicana, en este mencionado país, donde quedó ante la llegada de la imposibilidad de moverse por el mundo. Por su parte, Franky Grosso -y como todos los artistas- creando y proponiendo maneras de seguir con el arte/trabajo.

“Como no se puede actuar -y nosotros los músicos seremos los últimos en entrar en acción de nuevo-, hemos empezado a buscar otras maneras de relacionarnos, de reinventarnos, de comunicarnos con la gente y, en eso, a fines de marzo principios de abril Tino empieza a meterse mucho en las redes y a hacer ‘vivos’ con su pareja Lorena. Yo mientras tanto estaba y estoy con varios cantantes de Argentina, haciendo videos, vivos, poniendo la música desde mi casa y los artistas mandando por mail su voz. A Tino la gente le pedía que cantara y él decía que solo a capela porque no tenía pistas. Entonces se me ocurre grabar una canción de Parchís que no era de ellos sino de Bob Dylan y que ellos habían modificado más para niños. Se la envío, le gustó mucho, empezamos a charlar para ver qué podíamos inventar en esta cuarentena larga que nos toca vivir, así que le propongo que hiciéramos algo juntos y él me dice que le gustaría hacer algo de Miguel Ríos al que siempre admiró. Así que elegimos el ‘Blues del autobús’, que nos pareció contar la historia de nosotros, los músicos, a los que siempre todo nos agarra en la ruta, viajando”, nos contaba Franky Grosso, el querido y reconocido músico de Luján que se dio este gusto de hacer música con un referente de su infancia.

“Yo grabé mi parte cantada, todos los instrumentos y se lo envié para que él me enviara su voz”, mencionaba, al tiempo que detallaba que esa instancia de Tino cantando se grabó con celular. Y luego la magia de Franky también para la compaginación de todo en un resultado de excelente nivel visual y auditivo editado en su estudio.

“Cuando él me propuso hacer además el vídeo, fue genial. De chico quién no quiso ser Tino. Tener esa oportunidad de poder cantar un tema con alguien que fue parte de su niñez. He soñado muchísimas cosas pero realmente esto no lo hubiera pensado, fue más que una sorpresa, un gusto, un placer, algo que no me voy a olvidar nunca esto de poder grabar con alguien que fue parte de un fenómeno social”.

A la pantalla televisiva

La conductora Verónica Lozano lo anunció y presentó en su programa de alta medición en rating. Ahí, a toda pantalla, Tino junto a Franky.

“Una vez que armamos todo he hicimos el vídeo, me avisa Tino que lo habían llamado de un programa que no conocía, ‘Cortar por Lozano’ y me decía que él hacía tanto que no venía a Argentina que del único Canal que se acordaba era de ATC. Así que le expliqué del programa, que tiene mucho rating en un canal de los centrales de Argentina. Entonces me comenta que quería estrenar el vídeo en esa nota que le iban a hacer. Y bueno… un sueño sin haberlo soñado. Cantar con él y que se estrene el vídeo en Telefe. Si bien ya había estado en varios canales de televisión con diferentes artistas, estar en un programa tan popular, hizo que mi celular llamara constantemente porque se estaba estrenando el vídeo que habíamos hecho con Tino”, decía Franky con la inalterable sensación de sorpresa y alegría por este hecho de compartir música con el artista español.

“Es algo que no me lo esperaba en medio de estas noticias malas que tenemos de la Pandemia, esto fue un toque de esperanza, algo muy bueno que realmente no esperaba”. Y mencionaba que el contacto sigue y que ya están preparando alguna otra participación en común, en este caso con las voces de Tino y su pareja Lorena y con lo instrumental todo a cargo de la magia y talento del músico lujanense, que mientras está con su trabajo musical acompañando a una cantante de Santa Fe, también con una cantante lírica de Mendoza y a punto de estrenar en lo particular una versión de un tema de Serú Giran.

Pero continúa conservando la alegría por el encuentro con Tino: “A pesar de haber tenido la oportunidad de tocar y cantar con tantos artistas, el haber podido cantar con Tino -alguien que le ha marcado tanto la niñez a tanta gente-, es una de las cosas más maravillosas que me pasó en mi vida musical, que es mi vida”.

Los colores se hacen notas musicales y voces. Resuena la infancia que hasta parece retomar vida en algún ya ajado póster. Parchís sin dudas puso melodía a los días aquellos. Y ese recuerdo vivo, traspasa este mundo pandémicamente detenido de hoy porque la música, todo lo puede.