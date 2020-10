Este sábado por la mañana, el gobernador Axel Kicillof dio a conocer cómo continuará la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la de distanciamiento en la provincia de Buenos Aires.

Y allí, junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, también precisó cómo será la modalidad de retorno a clases en 24 municipios en los cuales se registra un bajo número de contagios. Aunque por el momento no hay fecha establecida, vale aclarar que entre esos distritos no se encuentra Luján, ya que nuestra ciudad aún continúa en fase 3 y con un alto número diario de casos positivos de coronavirus.

Los distritos considerados de bajo riesgo para el regreso a la presencialidad son: Adolfo Alsina, González Chávez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puán, Saavedra, Saliqueló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberdi, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos Lezama y Monte.

“En la provincia de Buenos Aires articularemos el retorno seguro a la presencialidad educativa en los 24 distritos donde hay bajo riesgo de contagios con el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación (ATR) en todos los distritos, destinado a los chicos y chicas que tengan dificultades para conectarse con sus escuelas”, señaló el primer mandatario.

En este sentido, adelantó que la semana próxima se lanzará el programa ATR, por medio del cual unos 45 mil maestros y estudiantes avanzados “van a ir a buscar a la casa a los 300 mil chicos que tuvieron problemas” para conectarse con su escuela. Y remarcó que “si no pueden ir a la escuela, la escuela irá a sus casas”.

A su vez, Kicillof destacó el consenso alcanzado esta semana entre las provincias y Nación en el marco del Consejo Federal de Educación, para lograr el retorno a clases en algunos municipios según los distintos riesgos epidemiológicos, que se dividen en alto, medio y bajo.

“Vamos a respetar eso. Les pedimos a todos que honren esos acuerdos y no tergiversen ni busquen novedades que no son. No busquen hacer marketing con esto”, reclamó, al tiempo que indicó que “hay que actuar con responsabilidad y respetando acuerdos, no se puede acordar y luego tomar medidas unilaterales”.

Por su parte, Vila dijo que “primero se dará un proceso de capacitación de autoridades y puesta a punto de la infraestructura de las escuelas, para luego incorporar a los y las docentes y a aquellos estudiantes que revistan una mayor dificultad en sus trayectorias educativas”.

Y en esa línea, añadió que “en principio serán grupos reducidos que no podrán exceder los 10 chicos y chicas”.