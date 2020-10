Este sábado por la mañana, la Municipalidad de Luján, a través de la Dirección de Control, Fiscalización e Inspección, llevó a cabo un operativo de clausura en uno de los centros de acopio de residuos privados conocido como “El Indio”, ubicado a metros del ingreso al Basural Municipal.

Durante la clausura, los inspectores municipales colocaron las fajas y comunicaron que “el establecimiento no puede ejercer más actividad comercial por encontrarse en infracción según la ordenanza 4520, Artículo 6° Inciso 1”, señalaron fuentes consultadas por LUJANHOY.

Y agregaron que “procedimos a realizar la clausura porque esa zona por el COU (Código de Ordenamiento Urbano) cambió y no va a poder estar ese tipo de acumulación de residuos aunque esté separado por plásticos, cartón, chatarras, etc. Además, es un negocio que no posee habilitación y por lo tanto se procedió a su clausura. Igualmente, una vez que regularice su habilitación tendrá que resolverse dónde se instalaría, ya que allí la zona no permite este tipo de negocios”.

El centro de acopio es uno de los principales lugares de comercialización de los trabajadores informales que reciclan residuos en el Basural Municipal.

Basural: los fines de semana solo para descargas

Por su parte, el Municipio también procedió esta mañana al cierre del Basural Municipal, en el cual los fines de semana -según afirmaron- solo se permitirá el ingreso de camiones para la descarga de residuos.

“Lo cerramos al ingreso de recolectores informales durante el fin de semana. Solo entran los camiones a descargar”, sostuvo otra fuente municipal consultada.

Y añadió que “no hay nada especial. Todas las semanas hay reuniones y charlas con los recolectores informales ahí en en Basural y el trabajo continuará como siempre. Pero después de varios robos (el más trascendente fue el de una retroexcavadora), los fines de semana solo será para descargas y se quedará la Policía cuidando el predio”.