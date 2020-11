La alegría se puede empezar a exteriorizar, compartir y hasta medir de diversas formas y no como se ha venido manifestando hasta ahora: con ruidos. Ruidos extremos, esos ocasionados por la pirotecnia sonora que ha venido causando momentos difíciles para gran parte de la población… porque no solamente que a no todos les gusta este tipo de manifestaciones ruidosas, sino que además del gustó o no por ellas, debemos anteponer la salud, el pensar en la salud del otro… humano y animal.

La mayoría hemos experimentado el doloroso momento de pánico que viven las mascotas en casa, suficiente como para implementar otro tipo de manifestación para exteriorizar la alegría de las Fiestas. Y si eso que nos ha sucedido año a año lo situamos en un hogar donde vive una persona con Trastornos del Espectro Autista (TEA), entonces con solo imaginarlo no debería haber chance ninguna de encender una mecha y liberar ese estruendo de manera insensata, innecesaria, egoísta y hasta de un derroche de dinero para nada justificado.

Tantos ruidos que han lastimado tantas historias, que ya es hora de una toma de conciencia generalizada que si viene acompañada desde un marco municipal, puede llegar a tener el efecto buscado para una mejor convivencia: celebrar con menos ruidos y más luces.

En este camino del logro esperado, ha andado la gente de Autismo Luján, desde hace años, con sus campañas de concientización y difusión de las tristes situaciones vividas por las personas con TEA y su entorno familiar. Y ya acercándonos al mes de los tradicionales festejos, dialogamos con Ianina Ojeda, de Autismo Luján, quien nos contaba cómo han venido trabajando ante este tema y qué resultados han tenido.

“Dada la situación de cuarentena y la necesidad de no exponer a las familias a ningún tipo de riesgo, estuvimos como asociación trabajando directamente con la Comisión de Salud del Concejo Deliberante y ya estamos tan avanzados que el martes (por mañana) se trata en Comisión el proyecto de ordenanza, así que esperemos que salga ya ahora en este mes de noviembre. Estamos muy, muy contentos con esto”, decía. Y cuando mencionaba el proyecto hacía referencia a la no utilización de pirotecnia de alto impacto sonoro, instando a la celebración con fuegos artificiales de luces.

“Se ha estado trabajando con la Cámara Industrial de Fabricantes de Pirotecnia y ellos se comprometieron también a llevar adelante la campaña ‘Más Luces, Menos Ruidos’. Si bien no se prohíbe el uso de pirotecnia, sí se prohíbe el uso de pirotecnia cerca de hospitales, centros de salud, centros de tratamiento, hogares de ancianos, el Hospice y demás. Y se va a convocar a la población a que utilice pirotecnia luminosa y esto se va a hacer informando a los comerciantes, que se los va a controlar, todo lo que se venda en Luján va a ser legal, aprobado por la ANMAT y se va a vender en puestos, digamos, autorizados. Y se incentivará a los comerciantes para que promuevan la venta de pirotecnia con más luces y menos ruidos. Nos explicaban que no existe la pirotecnia sin ruido en absoluto, que siempre algo hay, pero que los decibeles de esta pirotecnia son muy bajos, sonidos muy pocos molestos”, detallaba.

Educación paso a paso

En esta cuestión de lograr otro tipo de festejo a la hora de demostrar la alegría que genera un hecho religioso o un año que se inicia, se llega a la meta paso a paso, ya que la utilización de pirotecnia está instalada en la actividad cotidiana cultural de las poblaciones, por lo que es un largo camino este de la toma de conciencia acerca de la peligrosidad de su utilización.

“Es un trabajo de hormiga que vamos a ir construyendo, porque esto es cultural, no podemos -no se puede- bajar con un lineamiento que diga que de acá en más se prohíbe la pirotecnia, nosotros vamos a seguir con nuestra campaña de ‘Más Luces, Menos Ruidos’, que es una campaña de hormiguita y trabajando con la gente, charlando con la gente, concientizando. Pero bueno, vamos avanzando y la verdad que a pasos agigantados porque ya sale la ordenanza”, decía Ianina.

Y detallaba: “Luján como Municipio va a promover el no uso de la pirotecnia, ahora vamos a ver qué impacto tiene esta ordenanza y qué impacto también el de la campaña que nos acompañan a hacer los fabricantes de pirotecnia. Es importante lo que ellos plantean, que es que ya se está vendiendo menos pirotecnia sonora -esa estruendosa- y se está vendiendo más lo que tiene que ver con luces, ellos promueven eso y están fabricando más ese tipo de pirotecnia. Lo concreto también es que ellos son una fuente laboral importante más en la zona, así que en este momento de crisis tampoco se puede prohibir absolutamente, hay que hacer un cambio cultural y el cambio cultural pasa por ahí, por empezar a trabajar con más luces y menos ruidos y que sea una Navidad inclusiva y un fin de año inclusivo, así que estamos por eso, la ordenanza ya tiene que salir el martes”.

Dolorosa postal

Perros corriendo por las calles, huyendo de algo de lo que en realidad no pueden huir. Muertos de miedo y muertos en rutas, calles y en sus propias casas porque a veces ni la contención de su gente sirve para evitar el alto nivel de estrés al que quedan a merced de la diversión humana… Humana diversión que afecta a la propia especie humana también, especialmente a quienes no alcanzan a descifrar el porqué de semejantes ruidos ensordecedores. Qué pena, cuánto dolor para muchos causado por esta práctica, cuando debería ser un momento de alegría sin perjuicio de nadie.

“Para las personas con TEA y su entorno, son situaciones muy graves, porque los chicos se desorganizan mucho a nivel neurológico. Y lo digo sencillo para que los lectores entiendan: se autoagreden porque no pueden controlar sus emociones, entonces se asustan, pueden agredir a otras personas. Es muy duro, los padres tenemos que generar en la casa sonidos como, por ejemplo, poner música clásica, muchos papás los medican, es un momento no deseado ese de las 12, ya antes cuando empiezan con los estallidos los chicos se empiezan a desorganizar y cuanto más chiquitos peor. Cuando son más grandes empiezan a entender un poco y a generar sus propios mecanismos de defensa ante los ruidos, pero se lastiman, se golpean la cabeza contra la pared, gritan, salen corriendo, ha habido casos de chicos que se pierden y a veces hay que encerrarlos en el baño con música y contenerlos físicamente. La verdad que no es un momento deseado para muchas familias. No todos los chicos con TEA tienen una reacción, sí la mayoría y sí los más chiquitos”. Sabiendo todo esto, ¿aún encenderemos una mecha para aterrorizar a otros?

“En cuánto a los animales, puedo decir lo que les pasa a mis animales: yo perdí a mi perra el año pasado, era la perra favorita de mi hijo, la que lo acompañaba siempre y tuvo un paro cardíaco a pesar que yo le había dado las gotitas, que le había puesto una tela para contenerla, sosteniéndole el cuerpo como técnica recomendada por los veterinarios. Pero murió y la sentimos mucho porque nuestros perros son nuestra familia”. ¿Insistiremos entonces con la mecha?

“Los Veteranos de Malvinas acompañan el proyecto. De hecho, Marcelo Sánchez es muy allegado a la asociación porque no solo es Veterano, sino que es papá de un niño con TEA y él nos ha dado mucho impulso, nos acompaña muy de cerca, así que estamos infinitamente agradecidos por eso. Para los Veteranos de Malvinas esto le trae recuerdos que no son para nada gratos, ellos estuvieron en una guerra, escuchando explosiones, una guerra tan cruenta, tan injusta, ellos eran muy pibes y todos los años recordar eso con estos ruidos la verdad que no es muy agradable, así que hay que ponerse también un poco en el lugar del otro para generar los cambios y empatía. Me parece que es esa la clave de una sociedad más empática y facilitar todos los cambios. Nos movemos dentro de la Constitución y partimos de la misma para generar las modificaciones. Todo cambio es desde abajo, desde cada uno y una, construir conciencia, empatía, equidad… no imponer”.

Por eso, nuevamente… ¿Encenderemos una mecha sabiendo todo lo que sucede con un “pum” que dura un segundo y medio? ¿Que se lleva una buena cantidad de billetes en ese segundo y medio y que dura todo lo que el susto dura, que es más que un segundo y medio? ¿Y sumando “pum” con otro “pum” y más “pum” construiremos nuevamente un extenso tiempo de pánico para personas con TEA y animales? ¿Lo haremos otra vez?

Ojalá cada vez haya menos “pum”. Porque en esas tres letras es imposible dar testimonio preciso de semejante ruido y ruidos y más ruidos que ya deberíamos darnos cuenta que a muchos les hace mal. En un año tan difícil como este, que nos puso a todos bajo la misma pandemia con situaciones particulares para cada quien, podría ser que nos veamos más en lo que le sucede al otro -sea de la especie que sea- cuando llegan las 12. Y que no todo y para todos es una fiesta el tirar cohetes.

Necesitamos alegría. Y un momento alegre se construye de otras muchas y miles de formas, porque tenemos la capacidad de hacernos bien sin la necesidad de hacerle mal a otros. Menos ruidos y que se nos ilumine el corazón.