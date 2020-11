El 2 de noviembre, la sesión especial para tratar la última Rendición de Cuentas de la gestión del exintendente Oscar Luciani no se pudo realizar porque Juntos por el Cambio no dio quórum. Mientras que esta mañana ocurrió lo mismo.

Al respecto, mediante un escrito dirigido a la Presidencia del Cuerpo, los concejales de la oposición desarrollaron una serie de fundamentos explicando su ausencia en la sesión especial para el tratamiento de la Rendición de Cuentas. Señalaron que la convocatoria está “viciada de nulidad absoluta”.

Frente a esta situación, en el recinto los concejales del oficialismo se expresaron con dureza contra sus pares de la oposición. Una de ellas fue Silvia Scarzo, quien apuntó:

“Lamento una vez más que el interbloque de Cambiemos no venga a sentarse a discutir la Rendición de Cuentas. En reunión de labor convocada en ocasión de plantearse nuevamente esta sesión especial se ha manifestado que ellos no quieren venir a sentarse porque pretenden que aprobemos las extralimitaciones”.

En esa línea, dijo que “obviamente, no hay ningún tipo de fundamento para en este contexto aprobar esas extralimitaciones. Quizás, si ellos se sentaran a debatir la Rendición de Cuentas, de la cual surge esa extralimitación presupuestaria -es decir, ya no hay más economías para respaldar excesos y queda un remanente de 186 millones de pesos para convalidar-, nos podrían dar fundamentos en el debate que podría haber cambiado nuestra posición. Pero realmente, de lo que surge de la Rendición no existe nada que haya hecho que nosotros podamos autorizar esas extralimitaciones presupuestarias”.

“Entonces, con un Estado endeudado, con partidas que se han subejecutado para poder ahorrar y compensar excesos de otras partidas, cosa que no es buena porque cuando tenemos economías en muchas jurisdicciones y programas, es porque ahí no se ha gastado lo que corresponde. Entonces, lo que se está haciendo es no ejecutar alguna política pública que realmente debían realizar”, aseguró.

Y por último, sostuvo que “no obstante todo eso, todavía se excedieron aún más y esas son las extralimitaciones de las cuales se preocupan y por las cuales no se sientan. Ya tuvimos una sesión, no dieron quórum, volvimos a convocarla porque era nuestra obligación intentar realizar la sesión de nuevo. Así que lamentamos nuevamente la actitud de ellos. Nuestra responsabilidad es tratarla y volveremos a dirigirnos al Tribunal con el acta de esta sesión.

Mientras que César Siror aclaró en primer lugar que “en los últimos días llegó una prórroga del vencimiento de la presentación de la Rendición de Cuentas de 2019 de parte del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Y entendimos del interbloque del Frente de Todos que teníamos que convocar de vuelta a esta sesión especial antes de que termine el año”.

Además, cuestionó que “una vez más, la única motivación que tiene Juntos por el Cambio para dar tratamiento a la Rendición de Cuentas, es que este interbloque vote por la afirmativa a las extralimitaciones del año pasado. El exsecretario de Economía Artero y Luciani tienen esa postura firme. Y evidentemente, Juntos por el Cambio sigue sus instrucciones para no dar quórum”.

En tanto, manifestó que “es la primera vez que no nos podemos sentar a debatir las cuentas del año pasado. Nosotros queremos decir que independiente del cierre formal de las presentaciones en el Tribunal de Cuentas, queremos tratar esta norma. Y además, queremos que Juntos por el Cambio proponga el tratamiento de las extralimitaciones, porque tampoco lo han hecho y le mienten a los dirigentes de la Unión Vecinal, de Juntos por el Cambio, de la Unión Cívica Radical. Y lo que quieren hacer con esta metodología de no dar quórum para el tratamiento es extorsionando para que la votemos por la positiva. Así de simple. Pero vamos a seguir intentando darle tratamiento a esta resolución”, completó Siror.