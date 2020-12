Sin brillar, el domingo pasado el Canario dejó una buena imagen en el inicio del torneo de la Primera B, porque buscó siempre ser el protagonista del juego y generó varias chances claras en el arco de Los Andes. Y aunque en el inicio del complemento el rival se puso en ventaja, siguió buscando y sobre el final llegó al empate con un frentazo de Lautaro Gordillo.

Con la mente puesta en sumar de a tres para subirse a la punta de la Zona B de la etapa clasificación por el segundo ascenso a la Primera Nacional, Flandria recibió esta tarde a Sacachispas en el Estadio Carlos V.

En el arranque se mostró mejor la visita, fundamentalmente porque por la derecha Moustapha Bissene ganaba con su velocidad y complicaba a la última línea del Canario. Sin embargo, el Lila carecía de profundidad. Y una de las escasas jugadas de riesgo llegó por intermedio de Moustapha pero ingresando por la izquierda y habilitando a Tomás Lupi, que se metió en el área pero su disparo dio en el pecho de Alejandro González y se fue al tiro de esquina.

En esos primeros minutos el problema de Flandria radicaba en el medio, porque la visita se desdoblaba en la marca y ganaba casi siempre la posesión de la pelota. Encima, cada vez que la recuperaba el Canario no inquietaba, porque Alderete se proyectaba pero no encontraba un socio, Lautaro Gordillo no encontraba ni generaba espacios y Hernán Altolaguirre prácticamente no tenía contacto con la pelota. Y arriba, Mariano Guerreiro aparecía muy solo.

Con el correr de los minutos, Flandria intentó adelantarse en el terreno de juego. Pero cada vez que la recuperaba Sacachispas era más punzante y rápido. Así, cuando se juegan 21 minutos, un pelotazo largo cayó en los pies de Lupi, quien encaró por el centro de la cancha y sacó el remate cruzado que rechazó justo abajo Lungarzo para evitar la caída de su valla.

En el complemento cambió la historia, porque el que arrancó mejor fue Flandria, presionando en la salida y generando espacios. Y en gran medida eso sucedió gracias a los ingresos de Matías y Francisco Nouet, que le aportaron mayor dinámica al juego.

A los 7, tras una serie de rebotes en el área, Altolaguirre gano la posición y con suspenso mandó la pelota al fondo del arco para el 1 a 0. Mientras que a los 21, el “Perrito” González la dominó afuera del área, se fue perfilando y sacó el derechazo que se metió junto a la base del palo izquierdo para aumentar la diferencia.

Sacachispas se fue con todo en busca del descuento y tuvo una chance clara que terminó con el rechazo de la pelota en la línea por parte de Francisco Nouet. Pero nada más, porque Flandria aguantó las embestidas y cada vez que la recuperó salió rápido y pudo haber marcado un gol más. Pero careció de claridad.

Síntesis

Flandria: Juan Lungarzo; Javier Alderete, Juan López Quinteros, Andrés Camacho y Nicolás Henry; Lautaro Gordillo, Franco Chivilo, Alejandro González y Joaquín Ibáñez; Hernán Altolaguirre y Mariano Guerreiro. DT: Andrés Montenegro.

Goles: ST 7m Hernán Altolaguirre (F) y 21m Alejandro González (F).

Cambios en Flandria: ST Francisco Nouet por Mariano Guerreiro y Matías Nouet por Joaquín Ibañez, 28m Mariano Puch por Nicolás Henry, 36m Luca Zárate por Lautaro Gordillo y 40m Alan Martínez por Hernán Altolaguirre.

Arbitro: Sebastián Bresba.

Cancha: Estadio Carlos V.

De visitante

Tras el encuentro de esta tarde, el Canario volverá a jugar, en principio, el próximo sábado ante Argentino de Quilmes. El partido comenzará a las 17.10. Será el debut del conjunto de Jáuregui en condición de visitante.