Se le desparramó el alma con la lluvia, se hizo charquitos húmedos sobre el asfalto que tantas veces le transita debajo de sus cascos. Le hizo ruido de lágrimas esa lluvia que caía ante la escena previsible cuando de caballos circulando en la vía pública se trata. Ahí, con el alma desparramada dejando la calidez del cuerpo para desprenderse en hilachas mojadas de su pelaje blanco, estaba Paloma, momentos después de haber sido protagonista de un accidente entre un vehículo y el carro que tiraba, en la intersección de Carlos Pellegrini y Colón.

Y cuando esa lluvia confundía las hilachas de su alma queriendo ser caudal alejándose, le hicieron un abrazo gigante, le pusieron un freno a la voraz posibilidad de la muerte, le construyeron un corral de la más linda contención humana por parte de la más linda humanidad. Y juntaron esos charquitos de alma para devolvérselos a Paloma, para que los pusiera debajo de su pelaje nuevamente, para que relinchara con agradecimiento, con entrega a las buenas manos, con la fortaleza de ponerse en pie. Eso, Paloma, ponerse en pie y hacer que el corazón siga galopando…

En el choque, el propietario del animal que tiraba del carro resultó con heridas leves, el automovilista ileso y la yegua que aportaba la fuerza de tracción del carro, golpeada y con una quebradura de su mano delantera derecha, arriba de su rodilla. Y a la par de las atenciones y contenciones hacia las personas involucradas en el desafortunado episodio, la atención y contención para el animal sufriente, que resultó ser la mencionada yegua llamada Paloma, en buen estado general al momento del accidente y en estado de preñez…

Alrededor de ella, su propietario, los transeúntes, la Policía y los voluntarios que se sumaron a la cruzada de la ayuda urgente. Como Miriam Sosa, que instó al pedido de un trailer para trasladarla del lugar, transporte que pudo conseguir. Y Paula Gallego, quien estuvo allí y está al pie de las patas de la linda Paloma.

“En este momento está en un box que nos cedieron, está de un par de meses de gestación, pero el veterinario dijo que quizás por el golpe, por el trauma, puede haberlo perdido”, comenzaba contándole a LUJANHOY Paula, y agradecía todas las demostraciones inmediatas de una gran cantidad de personas para colaborar en esta historia.

“Fue un milagro cómo se movilizó la gente para querer ayudar. En este momento ya tenemos recaudados casi 30.000 pesos”, decía para detallar acerca de la situación del animal accidentado: “El pronóstico es reservado, es minuto a minuto. Ella tiene una pata rota, es una fractura de la mano derecha por sobre la rodilla. Los caballos cuando se fracturan es muy difícil recuperarlos pero tenemos todas las esperanzas, lo que queremos es que no mueva esa pata porque puede llegar a cortarse una vena o un tendón y ahí sí ya sería determinante. Ella de ánimo está excelente y es una yegua que está muy bien cuidada, fue mala suerte que le haya pasado esto al carrero y fue negligencia de quien manejaba el auto. El lunes por la mañana un veterinario le va a hacer unas placas y a ayudarnos con el pronóstico a ver qué tan mal está, qué tan grave es la quebradura y cuándo se la podría operar”.

Y agregaba: “Así que para recaudar dinero logramos conseguir una cuenta, que es la de ‘Más Amor Animal’. Ellos nos cedieron ese espacio así que ahí se puede donar dinero, más allá de que yo también recepciono la donación de quien quiera colaborar. Por supuesto que si la yegua no sobrevive ese dinero, toda moneda donada, va a ir a un centro de rescate y rehabilitación equino”.

Y dejaba el dato entonces para que los interesados en ayudar, puedan hacerlo: Mercado Pago: solevieiro@gmail.com

Paloma, dando pie para el reclamo

Ante esta noticia del accidente y sus circunstancias, gran parte de la comunidad lujanense se manifestó en las redes haciendo notar su descontento ante la no prohibición de la tracción a sangre, por lo que el tema será nuevamente parte de una campaña de concientización y reclamo.

“Es un momento emotivo porque no hay mal que por bien no venga, porque tenemos la esperanza que nos juntemos y si este accidente de Paloma sirve para despertar a Luján, para que la ley contra el maltrato animal y la tracción a sangre por fin salga… sería el milagro que muchos estamos buscando. Hace muchos años que esperamos eso todos los que somos amantes de los caballos y de los animales, intentando que esta ley salga. Pero no nos prestan atención, nadie hace nada. Por eso hagamos todo por impulsar esta ley y que se termine la tracción a sangre”, decía Paula con la firme decisión de encaminarse hacia la efectivización del pedido, formal y multitudinario, ante las autoridades que corresponda.

Y continuaba la lluvia en su voz, juntando charquitos de emociones cuando relataba lo que sintió en el momento del accidente: “Se me partió el alma, se me partió el corazón. Yo estaba en mi balcón y vi pasar este caballo esta mañana. Siempre a los que nos gustan los caballos miramos el carro para ver cómo están y la vi bien y dije ‘qué bueno, este caballo está cuidado’. Y a la hora me la encuentro en la calle, casi muerta, con sangre, quebrada y se me partió el alma, pensé que me iba a dar un ataque de pánico. No se puede describir lo que se siente viendo cómo se va la vida de un inocente, por una negligencia. Y lo que me movilizó a ayudarla fue la pasión que tengo por los caballos, por los animales y todos los que la ayudaron. Esta historia fue más personal aún porque el caballo que más marcó mi vida fue una yegua que justamente se llamaba Paloma. Y cuando hoy yo estaba abrazada al muchacho dueño de la yegua –que nos decía que solo quería que viviera-, le pregunto cómo se llamaba y me dice ‘Paloma’. Quiebro en llanto al lado de él y de ahí pensé que no me podía separar de esta causa”.

En esa línea, sumaba: “Estamos todos comprometidos, somos muchos”. Y Paloma… blanca y quieta. Sin galope pero con una mirada inmensa.

“Los caballos no saben transmitir sentimientos que no sean sinceros, que no sean del alma, ellos reflejan en la mirada todo lo que están sintiendo y cuando la yegua nos miró en ese momento, solo pudimos ver amor, ella solo quiere vivir, miraba al dueño y le relinchaba con un sonido que es el que ellos hacen cuando les están por dar de comer, cuando el dueño la nombraba y ella le resoplaba, el alma se te partía. Eran sus ganas de vivir, ella todo el tiempo dejó que la ayudemos, no pateó, no mordió, solo se dejó ayudar”, recordaba.

Porque a Paloma se le salía el alma como si se hiciera hilachas confundidas con la lluvia de este día de enero. Pero ahí estaban los soles poniendo la contención y el calor, ahí estaba ese tumulto de gente augurándole un tiempo celeste con menos tironeo de carro y más pasto todo, todo para ella. A Paloma el buen gesto humano le acarició el pelaje y le sostuvo el cuerpo, pero también el alma. Y ahí está, con el galope de su corazón, con el mejor de todos sus relinchos, en el mejor de todos sus intentos: el de vivir. A colaborar.