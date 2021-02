Una vecina de nuestra ciudad busca desesperadamente a su hija que vive en la provincia de San Luis y de la cual no sabe nada desde hace ocho días. La denuncia ya fue radicada y se activó el protocolo de búsqueda.

La mujer, tal como pudo saber LUJANHOY, tuvo la última conversación con su hija el viernes 19 de febrero, cuando le dijo que no estaba bien. Luego de aquella comunicación por WhatsApp, no tuvo más noticias de ella.

La joven se llama Florencia Micaela Juárez, tiene 23 años y reside en San Luis con su pareja.

La madre se acercó a la Comisaría Luján Primera a realizar la denuncia pero la respuesta, en un primer momento, fue que “no era su jurisdicción”.

A partir de ahí, la búsqueda de paradero se difundió en redes sociales, tanto desde el Facebook personal de la madre de la joven como de la Agrupación Feminista Que Arda.

Pero pocos minutos después de viralización de la búsqueda en distintos medios de San Luís, y de varias comunicaciones de la organización feminista con la Comisaria de la Ciudad de San Luis, se pusieron en contacto con la madre desde la Secretaria de la Mujer de la provincia de San Luis.

Y luego se dio inicio a la búsqueda de la joven en dicha provincia.

Por otra parte, la madre finalmente pudo realizar la denuncia correspondiente en el 134, la cual fue ratificada este sábado por la mañana en la Comisaría Luján Primera. Mientras que la denuncia en San Luis Capital se radicó anoche de manera telefónica.

A través de sus redes sociales, la madre de la joven contó con desesperación que “desde el viernes que no puedo comunicarme con ella, no responde los mensajes. En el último mensaje que recibí, mi hija me pedía que la vaya a buscar, que no estaba bien. Pero no tengo la plata para hacerlo y no se cómo ayudarla. Por favor si alguien sabe algo de ella. Mi hija vive solo con su pareja y está sola allá, no tiene familia”.

Por su parte, desde la Agrupación Feminista Que Arda afirmaron que “vamos a continuar acompañando a la mamá de Florencia y exigiendo la pronta aparición y búsqueda efectiva de la joven”.

“Entendemos que la distancia complejiza la situación. Asimismo, vamos a exigir la articulación entre el Municipio de Luján y el de la Ciudad de San Luis, esto es clave, como también el acompañamiento del Estado Municipal a su mamá”, completaron.

Importante

Si vivís situaciones de violencia o conocés a alguien que esté en esa situación llamá al 144 o buscá asistencia en la Dirección de Género y Diversidad tel: 2323- 40077