A fines de julio de 2020, trabajadores de la empresa Molino Argentino, ubicada en Open Door, iniciaron una protesta en la puerta de la planta tras confirmarse que dos compañeros dieron positivo para Covid-19. El reclamo fue para pedir que se activen los protocolos sanitarios, se realicen los hisopados y aísle al personal que tuvo contacto. Finalmente, hubo acuerdo y la empresa continuó su producción.

Pero ahora, los trabajadores junto con la Unión Obrera Molinera Argentina Seccional General Rodríguez señalaron que se registraron seis nuevos casos positivos. Por eso, se declararon en estado de alerta y reclamaron a la empresa que profundicen los protocolos, ya que consideraron que “se ha relajado”.

En diálogo con LUJANHOY, el secretario general del gremio, Hernán Britos, contó que “esto arrancó la semana pasada, donde se complicó la situación de un compañero internado en Balvanera por la ART. Y después otro compañero salió por la obra social y terminó internado en la Clínica Güemes y derivado a Merlo con una neumonía muy grave. Y hoy está con un Covid grado 2”.

Ante esto, dijo que a la empresa “lo que le pedíamos era que hisoparan a todos los compañeros porque a la vez habían dado tres casos más positivos. En total, tenemos seis casos positivos. Entonces, nos parecía que con el plantel tan chico de gente laburando en la planta -porque teníamos un número muy grande, casi un 30 por ciento de infectados-, si la empresa no quería parar que hiciera hisopado a todo el mundo”.

Sin embargo, expresó que “tuvimos dos reuniones, la empresa no quiso entender y hoy (por ayer) tuvimos una asamblea con el turno mañana y el turno tarde, más o menos un total de cuatro horas todo parado. Pero la empresa no entiende y dice que ellos están cumpliendo con todos los protocolos, que tienen un aval del Municipio porque hablaron con Defensa Civil y dicen que están cumpliendo. Como que se jactaban que en otros lugares había los mismos contagios. Como hay tantos contagios y la gente se ha relajado, ellos dicen que no es problema del Molino. Pero nosotros decimos que sí porque han dormido los camioneros más de cuatro horas ahí adentro, porque han puestos remises para tres o cuatro personas cuando se han quedado a laburar. Se ha relajado la empresa, esa es la realidad. Entonces, no se quieren hacer cargo”

Y si bien indicó que “pidieron los hisopados, logramos que se va a hacer una desinfección este fin de semana y que este sábado ya el turno tarde no vaya a laburar para que no se aglomere gente sin sentido, porque a veces se superponen con el turno mañana y ahí están los contagios también”.

Por último, remarcó que “seguimos en estado de alerta desde el gremio porque no sabemos cómo va a ser la evolución del compañero que tenemos internado”.