Él quería más velocidad ¿Qué chico no la quiere? Entonces, empujaba con los pies, en el impulso de las zapatillas, para que el triciclo fuera algo así como el más veloz coche de carreras, el más poderoso cohete, el mejor transporte a sus mejores días de infancia.

Así, rodeado de globos, coloreada siesta de domingo, Ashe Musmeci empujaba ese triciclo – cochecito que comandaba Ezra con la maravillosa sensación de infancia. Nada aún entendía de tanta gente detrás, acompañando a su nave de pedales y globos. Nada entendía de quienes lo miraban desde las veredas con el gesto de esperanza en los ojos.

Nada suponía acerca de por qué su trayectoria tenía un motor de murga detrás que ponía sonido al motor musical. Él iba, a todo globos, queriendo que su mamá empujara más rápido el cochecito. Él iba, todo colorido, poniéndole color a la calle gris.

Pacífico pero audible reclamo

Ezra -que con sus casi 3 años afronta un tumor de tronco encefálico difuso, siendo un cáncer sin investigación en nuestro país- es el motor de lucha de su gente y ya, de la comunidad lujanense.

El pedido puntual es lograr que sea investigada en nuestro país esta variante de tumor maligno. Pero además, poder desde diferentes eventos recaudar primero 6.000 dólares para mantener una videollamada con Estados Unidos y luego la inmensa cantidad de 110.000 dólares que necesita Ezra para ser tratado en el país norteamericano.

“No es solamente que nos movilizamos por Ezra, el DIPG existe pero no está visibilizado, entonces estamos luchando no solo para que mi hijo pueda viajar, sino también para que en el país se empiece a investigar. Eso es lo que también nos moviliza, porque así como nos movilizamos nosotros, hay otros papás que no tienen la misma iniciativa, no tienen el mismo apoyo de la comunidad como lo tenemos nosotros”, decía a LUJANHOY Ayelén -o Ashe-, la mamá de Ezra, minutos antes de comenzar la Marcha Pacífica que organizaron este domingo a las 16, la cual partió de la puerta del Municipio y concluyó en la Plaza Belgrano.

“Hay en Argentina 14 casos confirmados de chicos que tienen el mismo cáncer que tiene él, lo que pasa es que la mayoría no tiene la posibilidad que tenemos nosotros, que es esta de hacernos escuchar acompañados por la comunidad. Este apoyo del pueblo de Luján es muy importante, muy grande, porque desde el día uno que empezamos con esto de las rifas, bonos, sorteos, nos ayudaron a llegar al hoy”, agregaba.

Y ahí ya sonaba la batucada de la murga “Retumbando Emociones” Música alegre, colores, aplausos, globos, pancarta y Ezra comandando desde la inocencia de su infancia, esta caravana que llegó al pie de la Basílica, donde Ashe intensamente emocionada agradeció a todos los que formaron parte de la marcha, a todos los que organizan eventos, a los que de diferentes formas acompañan este tiempo que tiene la urgencia de un tratamiento y la necesidad de la colaboración de muchos para lograrlo.

“Choque los cinco”, dijo el sacerdote de la Basílica que se agachó ante Ezra, encontrándose sus manos en el saludo, para luego bendecirlo, mientras la muchedumbre visitante en este Domingo de Ramos, de casualidad conocía a Ezra y empezaba a saber del DIPG, que es un cáncer poco frecuente, pero que existe y que sería necesario que empiece a formar parte de la tarea investigativa de los profesionales de la salud a nivel nacional.

Mientras tanto, Ezra tiene una posibilidad: viajar al exterior para recibir un tratamiento. ¿No lo vamos a ayudar con eso? Hay rifas. Hay diferentes eventos. Hay bingos. Un poquito de colaboración de cada uno y Ezra logra el viaje. Ese viaje que ya comenzó este domingo, empujando su triciclo a todo colores por las calles de Luján. Ezra… a toda marcha!

Actividades para colaborar con Ezra

– 3 de abril: “CorreCaminata” . Se convoca a quien quiera participar de este encuentro, organizado por la Agrupación Atlética Raúl Suárez. Parque San Martín -saliendo de la puerta del Club de Tenis-, a las 9. Bono contribución: $200

– 3 de abril: Sorteo de Pascua. Por Lotería Nacional Nocturna. $100 el número.

Primer Premio: Súper Huevo de Pascua (Nro 30); Segundo Premio: Huevo de Pascua mediano; Tercer Premio: 1 docena de alfajores marplatenses; Cuarto Premio: bolsa con 5 mini huevos de Pascua. Contacto Facebook: Victoria Barabas

– 11 de abril: “Evento solidario” en la cancha Santa Elena, -Fray Manuel de Torres esquina José María Pérez, del barrio Santa Elena-, a partir de las 10. Habrá bandas en vivo, tatuadores, maquillaje artístico, exposición de autos antiguos, servicio de cantina. Entrada $50