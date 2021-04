Si bien la conciliación obligatoria finalizará el 19 de abril, este jueves hubo una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo de La Plata, donde el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Sindicato de Empleados Municipales y la Asociación de Trabajadores del Estado llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo por el aumento salarial. Y tras ser aceptada por las bases, mañana podría firmarse el acuerdo.

Tras el pedido de los gremios, este miércoles hubo una reunión entre las partes. Allí, el Ejecutivo realizó una nueva propuesta salarial que contemplaba un aumento del 28 por ciento de manera remunerativa, pagadero en tres cuotas de la siguiente manera: 8% en abril, 10% en julio y 10% en noviembre.

Sin embargo, este jueves en la audiencia los representantes de los sindicatos manifestaron su rechazo a esa oferta y solicitaron volver a discutir la forma de pago de la propuesta realizada por el gobierno el 12 de marzo, consistente en un 40% de incremento. Y en ese sentido, pidieron que el 20% no remunerativo pagadero en los meses de enero, febrero y marzo de 2022, sean pasados al básico en enero y febrero en un 10% cada mes.

Además, solicitaron mantener en enero el 10% no remunerativo para sostener el 20%, que las paritarias de 2022 se inicien la primera quincena de febrero y que la base del cálculo para el año 2022 sea con el 40% incluido en el básico.

Ante esto, los funcionarios del Ejecutivo aceptaron la solicitud realizada por los gremios y acordaron que el aumento del 40% se efectivizará de la siguiente manera:

1. Con el sueldo marzo un aumento de 10% no remunerativo.

2. Con el sueldo de junio un aumento de 5% no remunerativo y pasa un 5% remunerativo.

3. Con el sueldo de julio un aumento de 5% no remunerativo y pasa un 5% remunerativo

4. Con el sueldo de septiembre un aumento de 10% no remunerativo y pasa un 5% remunerativo.

5. Con el sueldo de noviembre un aumento de 10% no remunerativo y pasa un 5% remunerativo.

6. Aguinaldo (junio): el mismo contará con un adicional como si el 10% estuviera en el sueldo básico.

7. Aguinaldo (diciembre): el mismo contará con un adicional como si el 40% estuviera en el sueldo básico.

Además, habrá:

– Aumento del concepto de refrigerio a 70 pesos

– Personal jerárquico: con el sueldo del mes de abril pase de un 5% de la disposición permanente al sueldo básico.

– Bono navideño de 9.000 pesos.

Por su parte, respecto de los montos no remunerativos, el Ejecutivo se compromete a efectivzarlos en el sueldo básico con un 10% en enero de 2022 y 10% en febrero de 2022

En tanto, se establece el pase a planta permanente de los agentes que revisten en planta temporaria y complen los requisitos establecidos por el Artículo 70 de la Ley 14.656. Y también la recategorización de aquellos agentes conforme la normativa vigente.

Los gremios ya trasladaron la propuesta a las bases y en las diferentes dependencias municipales “aceptaron el aumento del 40%, que se terminaría terminando de pagar en febrero de 2022. Y este viernes estaríamos firmando”, señaló Santiago Vera, secretario general del STM.