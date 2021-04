Este jueves se realizó la audiencia virtual con el Ministerio de Trabajo. Allí, los gremios reiteraron que aceptaban el aumento del 40 por ciento pero propusieron que el blanqueo del 20% no remunerativo que era entre enero y marzo de 2022, se haga efectivo entre enero y febrero del año próximo.

Y tal como había adelantado LUJANHOY, hubo acuerdo entre las partes y hoy, en el marco de una nueva audiencia virtual, se firmó el acuerdo tras la aceptación de las bases. Del encuentro participaron el director de Recursos Humanos, Facundo Romero; el secretario de Economía y Finanzas, Leonardo Santos; el secretario general del STM, Santiago Vera, el secretario general del SEML, Gabriel Morales, y el secretario general de ATE Luján, Julio Acedo.

De esta manera, el aumento del 40% se efectivizará de la siguiente manera:

1. Con el sueldo marzo un aumento de 10% no remunerativo.

2. Con el sueldo de junio un aumento de 5% no remunerativo y pasa un 5% remunerativo.

3. Con el sueldo de julio un aumento de 5% no remunerativo y pasa un 5% remunerativo

4. Con el sueldo de septiembre un aumento de 10% no remunerativo y pasa un 5% remunerativo.

5. Con el sueldo de noviembre un aumento de 10% no remunerativo y pasa un 5% remunerativo.

6. Aguinaldo (junio): el mismo se liquidará como si la totalidad del aumento hasta la fecha estuviera en

el sueldo básico..

7. Aguinaldo (diciembre): el mismo se liquidará como si la totalidad del aumento hasta la fecha estuviera en el sueldo básico.

Además, habrá:

– Aumento del concepto de refrigerio a 700 pesos

– Personal jerárquico: con el sueldo del mes de abril pase de un 5% de la disposición permanente al sueldo básico.

– Bono navideño de 9.000 pesos.

Por su parte, respecto de los montos no remunerativos, el Ejecutivo se compromete a efectivizarlos en el sueldo básico con un 10% en enero de 2022 y 10% en febrero de 2022

En tanto, se establece el pase a planta permanente de los agentes que revisten en planta temporaria y cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 70 de la Ley 14.656. Y también la recategorización de aquellos agentes conforme la normativa vigente.