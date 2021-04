Este jueves, el Municipio informó que se instaló una tienda de campaña en la puerta del Hospital ante la demanda por Covid. “El objetivo es reforzar el ingreso y la atención de la Guardia, ante el gran incremento de la demanda que genera la Emergencia Sanitaria”, explicaron desde el Municipio.

Ante este panorama, LUJANHOY dialogó con el director asociado del Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján, Diego Pagliaro, quien sostuvo que “la situación es crítica, es el peor momento desde que estamos en pandemia y en franco aumento”. Pero aclaró que por el momento “el Hospital no está colapsado”.

Y al respecto, explicó: “Entiendo por colapso cuando ya dejamos de tener capacidad de respuesta y aún no llegamos a esa situación. Estamos en un máximo esfuerzo, en un límite. No es lo que más nos gusta pero no dejamos de atender a ningún paciente y no dejamos de brindarle la posibilidad de estar en un respirador a cada paciente que lo necesite”.

En esa línea, Pagliaro contó que “es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo. Estamos abriendo camas supernumerarias y manteniendo pacientes en guardias hasta que salen las derivaciones. Quizás los tiempos no son los que más nos gustaría pero seguimos con capacidad de dar respuesta”.

En cuanto al freno que se intenta ponerle a la circulación, Pagliaro sostuvo que “ojalá estas medidas den un respiro al sistema de salud. Creo que deberíamos pensar en una mayor disminución de la circulación en horarios diurnos, tratando de que esto no afecte a la economía pero limitar las salidas de tipo social y recreativas”.

“Le pedimos a la gente que disminuya la circulación lo máximo que se pueda. Solamente salir en casos de necesidad y evitar todas las salidas que estén relacionadas a actividades recreativas de tipo numerosas. Evitar las reuniones, evitar el contacto entre familias y tratar de mantenerse entre su núcleo de convivientes, el distanciamiento, el uso de tapabocas y la higienización de manos”, insistió el director asociado del Hospital.

Por último, subrayó: “Es una necesidad que se disminuya la circulación. No se toman medidas restrictivas por el perjuicio de nadie sino que creemos que es necesario desde la salud para poder dar respuesta. Es muy triste cuando tenemos una situación crítica en el sistema de salud y tal vez no podemos brindar la respuesta que deberíamos o nos gustaría dar”.

“Lo que más le pido a la población es la compresión y el acompañamiento. Si tomamos medidas es realmente para cuidarlos. Esperamos que lo puedan entender y nos acompañen con esto”, finalizó.