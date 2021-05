En el segundo día de confinamiento, hubo otro alto acatamiento en Luján de las medidas dispuestas por el gobierno nacional para reducir la ola de contagios de Covid-19.

Tal como sucedió este sábado, supermercados, comercios de cercanías y negocios gastronómicos respetaron los horarios y modalidades de trabajo. Por su parte, el movimiento de vecinos fue casi nulo en la zona céntrica e histórico – basilical durante todo el día. Y la lluvia, claro está, favoreció esa situación.

En el marco de una extensa entrevista que brindó este sábado a LUJANHOY y al programa El Expreso Semanal, que se emite por Punto 3 FM, el intendente Leonardo Boto habló de diversos temas de la actualidad que iremos publicando en los próximos días. Y una de las cuestiones que analizó son las medidas de confinamiento por 9 días y su cumplimiento en Luján.

“El acatamiento la verdad que es muy bueno. Pero seguimos muy atentos porque el gran acento es que de las 18 a las 6 de la mañana no haya actividad ninguna. Hay que parar la propagación del virus, porque el sistema de Salud está con mucho estrés, está al límite, así que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido”, sostuvo Boto.

Además, remarcó que “estamos acompañando las medidas que se tomaron en Provincia y en la Región Sanitaria (VII), obviamente a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente. Y vamos a tratar de pasar este momento lo mejor posible”.

Sobre el cumplimiento de las medidas en Luján y la disposición de controles policiales en puntos estratégicos del casco urbano y en los accesos, Boto aseguró que “va a haber controles”. Los mismos comenzarían a realizarse este lunes en caso de observarse un incremento en la circulación. O bien el miércoles por tratarse del primer día hábil tras el feriado largo.

“La dedicación más importante va a ser cerrar la circulación de 18 a 6. Y por supuesto, con todo el equipo del Municipio vamos a estar acompañando las medidas”, dijo Boto.

En este sentido, tanto ayer como este domingo los comercios esenciales respetaron el horario de cierre de las 18, ya sean las grandes cadenas de supermercados, los de origen chino y los almacenes, verdulerías y panaderías de cercanía.

“Acá hay que tener en cuenta que los servicios esenciales, como los comercios de comida y otras cuestiones que ya están definidas, pueden trabajar de 6 a 18. Y los no esenciales, especialmente todo lo que es gastronomía, con delivery y take away. Y los no esenciales también pueden hacer comercio electrónico y retirarlo en la puerta del local si es que no lo envían. Esas son las prerrogativas a nivel general. Así que el comercio esencial puede estar abierto de 6 a 18 y después de las 18 va a haber mucho control y vamos a ser muy estrictos”, afirmó el jefe comunal.

Al respecto, los comercios céntricos no esenciales autorizados para trabajar también respetaron las disposiciones. Y en una recorrida realizada ayer y este domingo, este medio pudo observar que prácticamente todos colocaron mostradores en la puerta de ingreso para que los vecinos no ingresen a los locales y realicen su compra desde la vereda.