Tal como habían informado a LUJANHOY desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Luján, se realizó un emotivo y sencillo acto para conmemorar el Día del Bombero Voluntario, que se celebra cada 2 de junio. Todo comenzó a las 9.30 con el izamiento del Pabellón Nacional en el Cuartel Central, ubicado en la calle Italia. Allí, se recibió a las banderas de ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y Aurora, y se llevó a cabo la formación frente a la institución.

Durante la emotiva conmemoración, hubo palabras alusivas, entre ellas, la del jefe de Bomberos Voluntarios de Luján, Maximiliano Cellotto, quién expresó que “cuando un integrante ingresa a la vida de Bombero Voluntario ellos no saben en el brete que se están metiendo. Empezarán a pasar algunos almuerzos de domingo con un lugar vacío en la mesa. Va a haber una madre que no dormirá más de corrido en toda la noche, va a existir un hermano que se va a quedar sin movilidad por un toque de sirena, una novia que va a quedar durante varias horas esperando en la puerta del Cuartel, un hijo esperando que lo vayan a buscar a la puerta de la escuela. Va a haber un padre de pocas palabras que nunca se lo va a decir pero que siente tanto orgullo por su hijo que el corazón no le entra en el pecho. Pero de alguna manera u otra, todos colaboran. No es sólo Bombero aquella persona que se alistó en el Cuartel para prestar servicio sino que toda la familia comienza a ser parte de esta profesión: algunos te alistan la ropa, otros te sacan la moto afuera mientras te cambiás, hacen de todo para que no pierdas tiempo y llegues más rápido. No salvan vidas solo los Bomberos sino todo ese grupo de gente que es parte de tu familia”.

A su vez, Carlos Cavasín, integrante del Consejo Directivo, aprovechó la oportunidad para referirse a los presentes y, al respecto, señaló que “en estos tiempos tan diferentes y difíciles para todos, con esta amenaza constante que es la pandemia para su seguridad y la de su familia y por la complejidad en la respuesta en la tarea que por naturaleza desarrollan como Bomberos, el Consejo Directivo quiere expresar con la más alta consideración y gratitud a cada uno de ustedes por su dedicación y esfuerzo para con nuestra comunidad, dejando en lo más alto los valores de la institución. Felicitaciones con honor y respeto”.

Finalmente, se dirigió a los presentes el intendente Leonardo Boto, quién sostivo: “Los acompañamos en este día especial como lo hacemos siempre. Hoy, donde se los honra y se los reconoce, vemos que gran parte de la ciudad los está homenajeando. Ayer me enviaban imágenes desde la Cámara de Comercio como transformaron sus vidrieras y sus vitrinas para conmemorar este día y como se iluminó el Cabildo de color rojo. Es por eso que quiero destacar el servicio real, presente que toda la comunidad valora y que año a año repetimos. Hoy cuando llegaba, hablaba con un de los bomberos reservistas que me decía que Bombero Voluntario se es para toda la vida. Y es así porque es una vocación y es un llamado que asumen y que sostienen a lo largo del tiempo. Quiero felicitarlos, honrarlos en este día, agradecerles la labor que mantienen y pedirles que sigan trabajando para la comunidad. Los abrazo fraternalmente a ustedes y a sus familias y gracias por el servicio que brindan”.

Cerca de las 10.30, todo se trasladó al Monumento al Bombero, ubicado en la esquina de avenida Humberto y Bartolomé Mitre. Allí, se procedió a la colocación de ofrendas florales en dicho monumento y en el busto, que se encuentra enfrente, y que recuerda a René “Poto” Goenaga, miembro fundador de la institución.

Finalmente, un reducido grupo de dotaciones y el personal presente se dirigieron al Cementerio Municipal, donde se colocó la ofrenda floral en el Monolito que recuerda a los Bomberos Voluntarios que ya no están.

Día Nacional del Bombero Voluntario

Cada 2 de junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca.

La historia comenzó el 2 de Junio de 1884 cuando a raíz de un voraz incendio en La Boca, un vecino llamado Tomás Liberti y su hijo organizaron, junto a un grupo de personas del barrio, una cadena humana para apagar las llamas que amenazaban propagarse rápidamente en las construcciones aledañas. Así fue como este suceso dio nacimiento a la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios que hoy cumple 132 años de vida.

De esta manera, el 2 de junio es el día para honrar a estos hombres y mujeres que, con gran responsabilidad y vocación, cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de sus comunidades. En la actualidad, Argentina cuenta con más de 43.000 bomberos voluntarios, de los cuales 7000 son mujeres, distribuidos en más de 900 cuerpos en todo el país.