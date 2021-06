Conocida es la situación respecto del estado de salud del concejal del Frente de Todos Marcelo Sánchez, quien permanece internado como consecuencia del Covid-19. Y si bien en los últimos días afortunadamente ha tenido una mejoría, su recuperación demandará un tiempo.

Por tal motivo, en el inicio de la sesión del Concejo Deliberante de este martes por la tarde se iba a tratar la licencia de Marcelo Sánchez y la conformación de la Comisión de Poderes para la asunción de su reemplazo, que es Vanina Pascualín. De esta manera, el interbloque oficialista volvería a tener la representación completa en las bancas.

Pero apenas iniciada la sesión, el concejal radical del interbloque Somos el Cambio Luján, Daniel Curci Castro, tomó la palabra y pidió el adelantamiento del tema 6.3, referente al proyecto de Juntos por el Cambio que pide la creación de una Comisión Especial para investigar la denuncia contra el gobierno por supuestas compras irregulares de alimentos.

Ante esto, el edil del Frente de Todos, César Siror, dijo que “como recién lo hablamos y acordamos en la reunión de presidentes de bloques, primero íbamos a tratar el pedido de licencia del compañero concejal Marcelo Sánchez, así que debería tratarse primero todo ese procedimiento y después seguir con el temario correspondiente”.

Sin embargo, Curci Castro se mantuvo inflexible: “Hice una moción de orden y entiendo que debe votarse”.

Entonces, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Notta, tomó la palabra y remarcó que “es cierto que en reunión deliberativa acordamos darle tratamiento inicialmente a la licencia del concejal Marcelo Sánchez”.

Y luego de que Curci Castro insistiera con el pedido para que se vote la moción, Notta le preguntó: “¿Es consciente que rompemos un acuerdo de labor deliberativa? ¿Es plenamente consciente que es el ámbito que tenemos para determinar el orden de la sesión más allá de que no sea la primera vez?”. Y el edil de la oposición respondió: “Soy consciente y tengo fundados motivos para pedir lo que estoy pidiendo. Se que no cae bien, pero asumo la responsabilidad”.

Frente a esto, Siror cuestionó que “estamos ante una triste especulación que está llevando adelante el concejal Curci Castro, frente a una situación que todos y todas conocemos. Esto lo hemos charlado con el interbloque del cual forma parte el concejal. Entendemos que esto es un golpe bajo en lo humano e institucional. Le vamos a pedir nuevamente que retire su moción y vamos a plantear claramente que hasta que esto no se resuelva nos vamos a levantar de la banca y no vamos a dar quórum”.

Y añadió que “el despropósito y la irresponsabilidad que está llevando el concejal Curci Castro al querer adelantar un tema por la inferioridad numérica ante el estado de salud de nuestro compañero concejal es vergonzoso e inédito señor presidente. Me duele y le duele a todo el Concejo Deliberante. Y me consta que los compañeros de banca, recién, hace minutos en la reunión de presidentes de bloques donde tratamos este tema, en absoluto estuvieron de acuerdo con esta postura que está tomando el concejal Curci Castro. con lo cual, le vamos a pedir nuevamente que retire la moción. Y si no es así vamos a levantarnos de nuestras bancas hasta tanto reflexione el concejal Curci Castro”.

Pero desde su banca, el referente local de Gustavo Posse -quien tal como informara LUJANHOY trabaja en el armado de una lista local para las PASO-, respondió: “Yo recuerdo cuando hicieron venir al concejal Héctor Artero con una afección cardíaca porque no querían aceptar el reemplazo. Y maniobras sorpresivas dentro del reglamento también recuerdo en los dos años anteriores que el bloque actualmente oficialista las usaba con mucha frecuencia. Así que no tengo ningún empacho en devolverles la gentileza, puesto que estoy seguro que todos los acuerdos que hayan hecho buscan frenar esta comisión investigadora. Si la quieren frenar la van a frenar. Pero yo estoy denunciando públicamente que están intentando frenar una comisión investigadora por unas compras que se hicieron sin seguir las normas correspondientes”.

Por tal motivo, Siror volvió a tomar la palabra e insistió que “este tema que plantea y con este nivel de especulación no merece debate y no merece respuesta. Nosotros queremos seguir el normal desempeño de la sesión como lo habíamos acordado con los dos bloques de Juntos por el Cambio en la reunión previa a esta sesión y queremos seguir el tratamiento normal. No tenemos absolutamente nada que hablar en estos términos con el concejal Curci Castro, en todo caso cuando esté el tratamiento de este punto daremos el debate correspondiente y diremos lo que tenemos que decir. Insisto, debemos continuar con lo acordado”.

Luego, Curci Castro sostuvo que “de ninguna manera me voy a negar a la licencia del concejal Marcelo Sánchez, por supuesto que la voy a aprobar. Lo único que pedí es que se adelante un tema”.

Por lo tanto, al no haber acuerdo ante la negativa del concejal de la oposición de retirar la moción de orden, los ediles del Frente de Todos se retiraron de sus bancas. Y minutos después, Alejandra Rosso se hizo cargo de la presidencia y tras algunas expresiones de los concejales de Juntos por el Cambio, se dio por levantada la sesión.