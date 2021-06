La música que es sentimiento, les resuena también desde ese espacio tan especial que tienen para la Fe. Ahí escuchan, sienten y construyen a melodías, lo que esa Fe les cuenta, muestra, propone.

Y la siguen y la practican y como todo acto de compartir, lo hacen desde la palabra puesta a sonido de voz y de instrumentos, para concretar la maravilla de la música desde donde y como quieren hacerla para que sea instrumento también de mensaje de la Fe que los moldea día a día y que los ha unido en vida y vocación: “Primitiva” un dúo musical que ya está presentando su segundo trabajo discográfico llamado “Entrega” en formato de EP y disponible en todas las plataformas.

Dios y música

Miriam Sosa y Juan Gabriel Esquibel son Primitiva, dúo que ya dio su primer disco durante el primer año de pandemia. Aún así, pudieron concretar “Renuncio”, aquel primer trabajo musical.

“Ese disco contiene 11 canciones, habla más de las experiencias en la vida y acto de renuncia a todo lo que nos aleja de Dios”, decía la vocalista de Primitiva, agregando la descripción del material reciente: “Nuestro álbum ‘Entrega’ es diferente totalmente al primero. Es de corta duración (EP) y es un material más enfocado en lo espiritual, en una rendición completa a Dios. Una de las canciones es el ‘Padre Nuestro’, oración que la mayoría conoce y nosotros la hicimos canción. Y metiéndome un poco más en esta canción es el modelo de oración que figura en la Biblia que nos dejó Jesús. Bueno, nosotros le pusimos melodía. Las demás canciones también son muy especiales. También contiene una canción en inglés que se llama ‘My heavy backpack’ (‘Mi Pesada mochila’), que es más bien una experiencia personal pero que no se sale del concepto del disco”.

A la pandemia, ¡música!

El arte, pudo y mucho. La Pandemia propició espacios en el alma para que las expresiones artísticas pudieran sobrellevarlo todo. A plena Pandemia, Primitiva puso y creó música.

“Este EP fue grabado en nuestro pequeño estudio que se llama ‘Savin’me’, en enero de este año. Al frente de la grabación está Juan Gabriel Esquibel, completamente en todo. Ambos discos, ‘Renuncio’ y ‘Entrega’, fueron grabados en pandemia. Ya veníamos trabajando antes pero fuimos sorprendidos con este caos mundial, que de todas maneras no nos detuvo, al contrario, continuamos trabajando y dándolo a conocer en diferentes medios, incluso con un single donde apuntamos como flecha a esta época de pandemia, para generar Fe en las personas. No es fácil este tiempo”.

En cuanto a la estética en el arte del disco, Miriam señalaba: “El diseño de arte de tapa ya estaba en mi cabeza y en realidad iba a ser una foto, pero no se daba nunca el poder hacer esa toma, hasta que se me vino hacer una pintura que expresara el contenido del disco y todo se ordenó perfecto, así que unas clases de pintura me vinieron bien para realizar esta obra. Y agradezco a Silvia Córdoba, profesora de arte, que fue quien me guió para la pintura de la tapa del disco. Mientras que la contratapa es una fotografía de Julieta, mi hija. Estamos muy contentos porque también lo pudimos sacar en formato físico, que para nosotros es muy importante porque a través de la imagen, la fotografía, expresamos lo que queremos mostrar”.

El material reciente entonces de “Primitiva” se puede escuchar en Spotify, YouTube y Amazon, entre otras plataformas. Mientras que el EP físico se puede adquirir en la Rockería Christian Rolando o contactándose de manera directa a la página de Instagram o Facebook: Primitiva_oficial.

“Queremos agradecer a todos los que siempre nos apoyan, a Dios que nos permite seguir haciendo música. Para nosotros hacer música es hermoso Primero por y para quien la hacemos. Luego que es un lenguaje donde nos permite expresar lo que hay en nosotros, lo que portamos, lo que queremos trasmitir que no es nada más ni nada menos que dar un mensaje de fe y salvación a través del rock o el género que hagamos. Gracias a todos por tomarse un tiempito y leer esta nota! Acá estamos ‘Primitiva’ para poder compartir con ustedes lo que hacemos”.

Rock, voces, instrumentos, mensaje de Fe. Mientras transitamos la pandemia, música para los días.

Streaming

Este domingo a las 19 realizarán un streaming. El link es el siguiente: https://m.youtube.com/channel/UCoZJoyTudvZjbtHfwqwOeIw