Estanislao Salas será otro de los lujanenses que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Pero a diferencia de la jugadora de hockey Sofía “Poy” Toccalino, que integra Las Leonas, Salas lo hará como kinesiólogo de Pumas 7s. Desde un costado de la cancha, pero siempre ligado a su gran pasión: el rugby.

Surgido de las inferiores de Luján Rugby Club, dio sus primeros pasos en las canchas de la calle Dr. Real y luego mostró su calidad como jugador en el predio del barrio La Loma, ya con la División Superior. Y tras dejar de jugar en la Primera de la institución, comenzó a trabajar como kinesiólogo en Hindú y después pasó a Los Pumas 7s, donde rápidamente se afianzó en el staff.

Y hoy, Estanislao Salas sigue siendo el kinesiólogo de Los Pumas 7s, que acaban de coronarse campeones del Quest for Gold Sevens de Los Angeles, último certamen preparatorio de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Y allí estará el lujanense.

Pumas 7s compartirá la Zona A con Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur. Y Estanislao Salas seguramente tendrá mucho trabajo para el físico de los jugadores del seleccionado nacional para que lleguen de la mejor manera a cada duelo y se recuperen tras cada batalla.

“Hace años que acompaño al equipo pero hace un tiempo que estoy con una presencia formal, algo que me pone muy contento y que implica una responsabilidad enorme, porque son jugadores que representan al seleccionado nacional y que actualmente son atletas olímpicos. Es un desafío gigante, aprendiendo día a día y tratando de disfrutar cada minuto porque cuando me pongo a pensar lo que me toca vivir me cuesta creerlo, señaló Salas en una charla con Luján Rugby Club.

Y agregó: “Ahora se vienen los Juegos Olímpicos, la cita deportiva máxima, y estar ahí combinando el deporte que me apasiona y mi profesión, no se qué más se puede pedir”, remarcó quien supo llevar tantos partidos la 10 del Luján RC.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora regresará al país en las próximas horas y el 10 de julio viajará a Japón. Primero se dirigirán Okinawa para aclimatarse al país y el cambio de horario y luego, entre 22 y 23 de julio, se trasladarán a la Villa Olímpica.

“¡Muchos éxitos a Estani y a Los Pumas 7s que, como siempre, representarán al país de la mejor manera!”, enfatizaron desde Luján RC.