El miércoles pasado, tras más de 50 días de internación, falleció el concejal y Veterano de Guerra de Malvinas, Marcelo Gustavo Sánchez. Si bien por momentos tuvo mejorías y su voluntad para recuperarse fue un ejemplo de lucha, una última infección complicó su estado de salud.

Y este lunes, previo al desarrollo de la sesión ordinaria N° 9 del Concejo Deliberante, ediles e integrantes de bloques y familiares le brindaron un sentido y merecido homenaje a nuestro Héroe de Malvinas.

En primer lugar, el presidente del Cuerpo Deliberativo, Ariel Notta, sostuvo que “para los que compartimos espacio de militancia -yo compartí en el último tiempo pero era un compañero de hace muchos años- puedo decir que es el mejor homenaje que nosotros como militantes podemos hacerle. No solo como militantes políticos, porque era un ferviente militante del Partido justicialista. Pero era sobre todo un militante malvinero que hizo de Malvinas una causa. Devoto de la Virgen de Luján, seguidor de los preceptos del Papa Francisco. Hay un montón de características que no solo Marcelo tenía y llevaba consigo, sino que también en el tiempo que estuvo en este Concejo nos la transmitió. Y también era un ferviente defensor de (Manunel) Belgrano”.

Y agregó: “Sabemos que el desafío que nos dejó planteado es un desafío que tendremos de aquí en adelante y es el de sostener todas las luchas que tuvo. La defensa sobre todo de la Patria. Una persona muy doctrinaria, que puso en la práctica como ningún otro un precepto que para los peronistas es una de nuestras verdades: ‘Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres’. Y el lo llevó a cabo hasta el último día”.

Por su parte, “Cepa” Pacheco, empleado del bloque y amigo, contó que “el destino quiso que nos enfermemos al mismo tiempo, con pocos días de diferencia. Pero siempre hay imponderables que generan mucha impotencia y hasta me lo reprocho: yo pude salir y él no”.

Y en esa línea, afirmó que “ya nada es igual. Las altas y sonoras paredes que retumban, ya no retumban. Ya ni las palomas hacen nidos en el balcón de nuestro bloque. Tal vez esté pasando, pero la tristeza puede más y no me deja ver. Quedaron tus cuadros, tus apuntes, las cosas por hacer que no van a quedar pendiente, porque sí las voy a concretar. Aunque ya no estés para apurarme. No estoy solo, lo sé. Hay buena gente que me rodea y me va ayudar para que tu legado y tus ideales sigan bien en alto”, enfatizó entre lágrimas.

Finalmente, la que tomó el micrófono fue Flavia, su compañera de vida, quien dijo: “Puedo hablarles de Marcelo ser humano. No es un Marcelo ajeno al Héroe. Marcelo es un héroe desde los 19 años. Hoy tiene 58 y todavía nosotros como familia no podemos hablar en pasado. Es un héroe que combatió en Malvinas y que cuando llegaba mayo y se produjo el ataque final en las Islas Malvinas, en donde los británicos hicieron estallar bombas, él empezó a darse cuenta que la Guerra era otra cosa. Y estoy contando algo que lo escuché de él hace dos meses, ¿me entienden? Y yo estoy repitiendo las palabras que escucho hace mucho tiempo desde que lo acompañó en la malvinizacion”.

Y respecto de esas palabras, recordó que “él dice: ‘Yo llegué a la Guerra y no sabía lo que era. Pero cuando me di cuenta que todo explotaba y la muerte estaba al lado mío, me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Que yo era tímido y no podía hablar. Y volví y tomé la palabra por los que no podían hacerlo’. Y empezó su camino de militancia, una militancia por sobre todas las cosas por nuestra Argentina. Él no pensaba en él, pensaba en todos”´.

“Para nosotros tener un Héroe es tener una persona que durante la posguerra pudo caminar la Argentina y hacer leyes. No fue poca cosa el camino, no fue en vano. Siempre doy como ejemplo -y lo dije el otro día en el Monumento-, la gente a lo mejor no sabe que el 2 de abril puede ir a rendir un homenaje y es feriado inamovible por gente como Marcelo. Así, tantas y muchas leyes que él consiguió con su universo y para su universo”, resaltó con orgullo y emoción.

“Decir que es un grande es poco. Es el papá de Camila, Oriana, Tobías, Juan Cruz, Lautaro; el abuelo de India y Teo; el hermano de Laura; el compañero de Flavia. Ese ser humano que uno cotidianamente lo veía abstraído trabajando todo el día, y nosotros lo sabemos. No nos distrae nada, sabemos que es una persona que dio todo. Dio todos los días para trabajar para los Veteranos. ¿Saben lo que me dijo un Veterano que es amigo de él? ‘Se murió nuestro amigo, nuestro hermano y nuestro padre’. Porque Marcelo era la voz de todos los tirados, de todos los que no podíamos hablar. Así era Marcelo en cada espacio que ocupaba. Eso es ser un Héroe. No es solamente ser Héroe por ley, es un Héroe porque dio todo”, manifestó.

Y por último, exclamó: “Tenemos el compromiso, el amor y las ganas de llevar su memoria en alto. Marcelo Gustavo Sánchez, ¡Presente! ¡Ahora y siempre!”