En junio, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) oficializó el retorno de los diferentes torneos. En ese marco, la Primera C, categoría en la que milita Luján Rugby Club, volvió al ruedo hace 21 días. Y como visitante, el conjunto de nuestra ciudad cayó por 65 a 10 ante Círculo Universitario de Quilmes.

Pero luego, en el predio del barrio La Loma, los lujanenses derrotaron por 28 a 19 a Atlético y Progreso. Mientras que el sábado pasado, en un final vibrante, superaron a Old Georgian por 13 a 11, volvió a cantar victoria y escaló posiciones.

Motivado por este presente, este sábado desde las 15.30 Luján Rugby Club recibió en el predio del barrio La Loma a Areco Rugby, en el marco de la 4° fecha. Y por primera vez pudo estar acompañado por los socios, que pudieron regresar a la cancha cumpliendo los protocolos correspondientes.

Y apenas iniciado el encuentro, Duberto recogió la guinda del scrum y corrió hasta el ingoal para poner el partido 5 a 0. Y antes de los 10 Luján RC ya ganaba 8 a 0 gracias al penal de Brancatto.

La visita logró descontar sobre los 20 minutos de juego con un penal. Pero antes del cierre de la etapa inicial, Brancatto respondió por la misma vía para poner las cosas 11 a 3. Y ya con el tiempo cumplido Rodrigo Tojo marcó el try y Brancatto completó la jugada de siete puntos para irse al descanso ganando 18 a 3.

En el complemento, Areco logró acortar la distancia gracias a un try convertido y un penal. De esta manera, el marcador quedó 18 a 13 en favor de los lujanenses.

A los 22 minutos Brancatto estiró la ventaja con otro penal y el acierto a la hache. Y unos minutos después, la visita, por la misma vía, puso el partido 21 a 16.

Cuando la historia parecía que se complicaba, a tres del cierre Luján RC aprovechó el scrum cerca del ingoal y Aramendi marcó el try para estirar a 10 puntos la diferencia. Así, el conjunto de nuestra ciudad triunfó por 26 a 16 y se trepó al quinto puesto de la tabla.

Los dirigidos por Luis Dapia y Juan Pasini formaron con: F. Minervino, Tedesco, Rossi, Farran, J. F. Fracas, Tojo, Monzón, Aramendi, Duberto, Brancatto, Centurión, Arrambide, Valenzuela, Cortabarría y S. Martínez.

Respecto del torneo de la Primera C de la URBA, se jugará una ronda de todos contra todos, en la que habrá tres fechas libres. Los cuatro equipos mejor clasificados jugarán los partidos de semifinales y finalmente los dos ganadores la final que coronará al campeón con el ascenso. Al ser una etapa de transición, no habrá descensos este año.

El fixture completo de Luján Rugby Club

1° fecha (31/7): CU de Quilmes 65 vs. Luján Rugby Club 10

2° fecha (7/8): Luján Rugby Club 28 vs. Atlético y Progreso 19

3° fecha (14/8): Old Georgian 11 vs. Luján Rugby Club 13

4° fecha (21/8): Luján Rugby Club 26 vs. Areco Rugby 16

5° fecha (28/8): El Retiro vs. Luján Rugby Club

6° fecha (11/9): Monte Grande vs. Luján Rugby Club

7° fecha (18/9): Luján Rugby Club vs. Lanús

8° fecha (25/9): CASA de Padua vs. Luján Rugby Club

9° fecha (2/10): Luján Rugby Club vs. Virreyes Rugby Club

10° fecha (16/10): Centro Naval vs. Luján Rugby Club

11° fecha (23/10): Luján Rugby Club vs. Liceo Militar

12° fecha (30/10): Italiano vs. Luján Rugby Club

13° fecha (6/11): Luján Rugby Club vs. Vicentinos