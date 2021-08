El sábado pasado, por la 4° fecha de la Primera C de la URBA y con la vuelta del público local, la División Superior de Luján Rugby Club sumó su tercera victoria consecutiva al superar por 26 a 16 a Areco Rugby.

Motivado por este presente y con la mente puesta en seguir por la senda triunfal, este sábado desde las 15.30 visitó a El Retiro, que venía de caer por 36 a 12 ante Liceo Militar y ocupaba la penúltima posición sin puntos. Mientras que los lujanenses sumaban 12 unidades y se encontraban en el quinto puesto, a ocho del líder Vicentinos.

De entrada nomás el local se puso en ventaja con un penal, pero el conjunto de nuestra ciudad lo dio vuelta con un try de Juan Francisco Fracas y el acierto a los palos de Brancatto: 7 a 3.

Sobre los 15 minutos de juego, El Retiro se adelantó por un punto gracias a un try, pero enseguida llegó al otro ingoal Facundo Farran y Brancatto completó la jugada de siete puntos para poner el partido 14 a 8.

A partir de ahí comenzó a mandar Luján y el que marcó un nuevo try fue el debutante Augusto Bugari. Y apenas dos minutos después se filtró Fracas por el medio y corrió solo hasta el ingoal. En tanto, Brancatto acertó las dos veces a los palos para estirar la diferencia a 28 a 8.

El Retiro, con otro try pero convertido, acortó la distancia a 28-15. Sin embargo, Tomás Duberto primero y Santiago Grecco después, ambos con una gran corrida, volvieron a apoyar la guinda en el ingoal. Y con un acierto de Brancatto, estiró el marcador a 40-15. Y en la última del primer tiempo, el local marcó un try que dejó el resultado 40 a 20 en favor de los lujanenses.

En el complemento, Luján RC salió con todo y antes de los 5 minutos ya había marcado un nuevo try por intermedio de Francisco Minervino, que fue convertido por Brancatto. Pero El Retiro, con dos tries convertidos, puso el encuentro 47 a 34 y se ilusionó con darlo vuelta en el tramo final del partido.

Sin embargo, a 9 para el final Quantín se escapó por la izquierda y marcó el try. Mientras que Brancatto volvió a acertar a los palos para que Luján RC llegue a los 54 puntos.

Lejos de bajar los brazos, el local respondió por la misma vía para dejar el partido 54 a 41. Pero un try de Aramendi y otro de Sorroche, este último convertido por Brancatto, sellaron la victoria por 66 a 41.

Los dirigidos por Luis Dapia y Juan Pasini formaron con: F. Minervino, Monzón, Rossi, Farran, J. F. Fracas, Bugari, Sorroche, Tojo, Duberto, Brancatto, Quantín, Arrambide, Valenzuela, Ontañón, Grecco.

Respecto del torneo de la Primera C de la URBA, se jugará una ronda de todos contra todos, en la que habrá tres fechas libres. Los cuatro equipos mejor clasificados jugarán los partidos de semifinales y finalmente los dos ganadores la final que coronará al campeón con el ascenso. Al ser una etapa de transición, no habrá descensos este año.

El fixture completo de Luján Rugby Club

1° fecha (31/7): CU de Quilmes 65 vs. Luján Rugby Club 10

2° fecha (7/8): Luján Rugby Club 28 vs. Atlético y Progreso 19

3° fecha (14/8): Old Georgian 11 vs. Luján Rugby Club 13

4° fecha (21/8): Luján Rugby Club 26 vs. Areco Rugby 16

5° fecha (28/8): El Retiro 41 vs. Luján Rugby Club 66

6° fecha (11/9): Monte Grande vs. Luján Rugby Club

7° fecha (18/9): Luján Rugby Club vs. Lanús

8° fecha (25/9): CASA de Padua vs. Luján Rugby Club

9° fecha (2/10): Luján Rugby Club vs. Virreyes Rugby Club

10° fecha (16/10): Centro Naval vs. Luján Rugby Club

11° fecha (23/10): Luján Rugby Club vs. Liceo Militar

12° fecha (30/10): Italiano vs. Luján Rugby Club

13° fecha (6/11): Luján Rugby Club vs. Vicentinos