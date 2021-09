Como era de esperar y ocurre en casi en todos los comicios, varios establecimientos demoraron el inicio de la elección por falta de autoridades de mesa. En algunos casos, la gente estuvo más de una hora esperando para poder emitir su voto.

En distintos puntos de votación como el Colegio Hermanos Maristas o la Escuela 18, entre otras, las personas no podían ingresar y hacían largas filas fuera del establecimiento educativo, a la espera de que se completaran las mesas con sus respectivas autoridades. Y esto generó, claro está, molestia entre los votantes que desde temprano aguardaban en la puerta.

Hubo mesas en las que no había autoridades, faltaban presidentes y, principalmente, fiscales. Sin embargo, en otras escuelas, todo se inició con total normalidad minutos después de las 8.

“Vinimos temprano y todavía no pudimos votar”, expresó una vecina. Además, agregó: “Es una vergüenza, hay mesas que no tienen una sola autoridad, desde temprano estamos esperando”. A raíz de esta situación, la precandidata de Juntos, Rita Sallaberry, no pudo emitir el sufragio tal como lo tenía previsto, alrededor de las 9, debido a que su mesa no había sido habilitada.

Con el correr de la mañana, la situación se fue normalizando en los diferentes establecimientos educativos y lugares de votación.

En total, habrá 271 mesas que estarán distribuidas en 46 establecimientos del distrito. La localidad con mayor cantidad será Jáuregui con 35, seguida por Open Door con 16, Torres con 7 y Olivera 6. Son 91.706 lujanenses y 2.054 extranjeros los que están habilitados para votar.