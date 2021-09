Tienen nombre de pila. Nombres humanos, nombres de cosas, nombres inventados como onomatopeyas que los pintan y describen en cada uno o uno solo de sus gestos de perros. Tienen toda la calle y las veredas como domicilios propios. Muchos de nosotros pensamos que no tienen nada, ellos tal vez encuentren todo ahí, en esa nada.

En discrepancia o concordancia con el corazón y cabeza, sabemos que no queremos que estén ahí, que no deben estar ahí y que cada animal doméstico del mundo tiene que vivir la maravillosa sensación de la convivencia con respeto y abundancia de amor.

Pero están ahí, a toda calle y vereda y toda nada en medio de todo. Y mientras tanto, tanto esfuerzo, vocación, trabajo, decisión de la gente que de manera solitaria o formando parte de entidades proteccionistas, que hacen todo y más por sacarlos de allí desde adopciones responsables, o haciéndoles la vida un tanto más amable mientras continúan, siendo parte de la fauna urbana.

Y también, mientras tanto, pidiendo e instando al único y tan importante método para que alguna vez esta situación de “perros en la calle” se controle: esterilizaciones masivas y continuas. Todo un gran trabajo que tiene que ser toma de conciencia no solo a nivel comunidad, sino plan a nivel Estado.

Y en el medio, siempre, los perros ahí, en la calle. Queridos y protegidos por muchos, que ante lo que también algunos opinan: “Si tanto los quieren, por qué no se los llevan a su casa”. La respuesta siempre de la lógica imposibilidad de eso. Utopía de muchos de sacarlos a todos y abrazarlos en una vida sin calle, desamparo, hambre y peligro. Por eso, por lo que se quisiera, lo que se puede, lo que no se logra, siempre es merecido reconocer y poder ofrecer colaboración a las entidades proteccionistas que tanto -tanto multiplicado por mil- que hacen para la urgencia, para el hoy y para el mañana, haciendo, educando, apostando a los esfuerzos para que no haya más, perros en la calle.

¿Y ahora? ¿No hay más? Dudoso cambio de la situación actual: de manera repentina no están los perros comunitarios tan conocidos de la zona céntrica.

COMUNICADO

Ante esta situación de la que comenzaron a alertar varios vecinos que no encontraron a “Roberto” -el grandote negruzco/marrón que circula por la zona de Humberto y Lavalle- y luego fueron advirtiendo que tampoco hallaron a otros tantos, comenzaron las redes sociales a visibilizar la preocupación por la “desaparición” de los conocidos perros.

Y por entre tantas voces, compartimos aquí el comunicado emitido por la Asociación Protectora de Animales “Más Amor Animal” ante esta situación:

“Dados los hechos conocidos durante los últimos días, acerca de la desaparición repentina de perros comunitarios / callejeritos de nuestra ciudad, en su mayoría conocidos y cuidados por muchísimos vecinos y vecinas de la zona, castrados y hasta vacunados, queremos dar a conocer que desde nuestra Asociación iniciamos vinculación desde el primer día en que se nos puso al corriente con autoridades municipales que han puesto a disposición cámaras de seguridad, y amigas proteccionistas independientes, en pos de poder llegar a una conclusión de lo ocurrido”.

“Nos encontramos ante algo prácticamente sin precedentes, el ultimo hecho trágico y terrible perpetuado contra nuestros callejeros fueron los envenenamientos masivos en 2014, donde teníamos censamos 88 animales en el casco céntrico de los cuales 44 fueron envenenados con órganos fosforados según resultados arrojados por los análisis de alta complejidad que enviamos a realizar sobre muestras de diversos materiales hallados, pudiendo salvar solo a algunos”.

“Hoy en día NO contamos con un censo, debido a que las ocupaciones cotidianas y los tiempos no alcanzan a veces para abarcar todo, y vamos rescatando a cada animal en situación de calle que podemos, lamentablemente en muchos casos teniendo que priorizar los que en peores condiciones están. Vivimos en una ciudad de 120.000 habitantes, con por lo menos la misma cantidad de perros y gatos con y sin dueños. Venimos pidiendo la aplicación de políticas de control ética para la superpoblación de fauna urbana sin parar, con una constante intervención del sector privado sobre el publico que no deja avanzar en la cuestión, de forma irresponsable, haciendo peligrar la salud publica. Necesitamos que el gobierno municipal accione al respecto”.

“No nos sumaremos bajo ningún punto de vista a miradas tendenciosas ni juzgadoras sin fundamentos que están circulando, y queremos saber YA que sucedió con los callejeritos de Lujan. No vamos a permitir un atropello mas ni por parte de la ciudadanía ni por parte de entes gubernamentales contra los animales y esperamos que se llegue a saber que les han hecho a los perros de Lujan, cualquier aporte de datos por parte de particulares será recibido en confidencialidad y manejado con plena discreción”.

Si no se escuchan sus ladridos, están las voces. Las que preguntan, preguntan, preguntan, preguntan… ¿dónde están?