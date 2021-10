El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a rechazar hoy la convocatoria lanzada por dirigentes del Gobierno -como Sergio Massa- para que oficialismo y oposición acuerden políticas de mediano y largo plazo. Tras salir al cruce con la candidata bonaerense a diputada nacional por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, que acusó a Juntos por el Cambio de instigar un “golpe blando”, visitó nuestra ciudad.

El líder de Juntos llegó a nuestra ciudad y recorrió la zona céntrica junto a la candidata a concejal de Luján, Rita Sallaberry, y luego, junto a los referntes Ezequiel Pérez Naveiro, Carlos “Charly” Romero, Ignacio Castaños y Ezequiel Pérez Naveiro, brindó una conferencia de prensa en la confitería céntrica de San Martín y Colón.

“El tema de la educación es el que más nos preocupa. No se puede entender como en Provincia perdimos casi toda la primera mitad del año porque no hubo clases. En la Ciudad de Buenos Aires ya dimos esa discusión, yo me peleé, me quisieron cerrar igual, las mantuve abiertas y no aumentaron los contagios. Y eso es porque tomamos esa decisión en base a la evidencia”, señaló Rodríguez Larreta en relación a la edudación y el cierre de las escuelas durante la pandemia.

En esa línea, sostuvo que “hay una diferencia enorme porque somos un espacio político que pone como prioridad la educación pública comparado con un gobierno que ha cerrado las escuelas, mucho más de lo necesario. Es una gran preocupación para nosotros”.

Otro de los ejes que trazó fue la economía. “No se trata de radicalizar el discurso sino que es cuestión de ser firmes cuando vemos que hay cosas que están mal. Y la verdad es que en el último tiempo se han sucedido cosas que están muy mal. Plantear que se va a bajar la inflación con controles de precios obligatorios nunca funcionó y lo hemos visto en Argentina en las últimas décadas. Por eso salimos a decir tan firmemente que esto no va”.

Luego, en la Plaza Colón ante vecinos y militantes de las diferentes fuerzas que conforman Juntos, apuntó que “tenemos la responsabilidad de decirle basta al kirchnerismo. Somos los únicos que les podemos poner un freno. En la provincia de Buenos Aires podemos sacar algunos votos más para tener un diputado más. Eso es muy importante. Y a ver si tenemos mayoría acá en Luján, ¿nos faltan unos poquitos votos, no?. Estamos muy cerca de tener la mayoría. Vamos con eso y gracias por el esfuerzo”.