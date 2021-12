Tal como había informado LUJANHOY el domingo pasado, vecinos de Jáuregui y Pueblo Nuevo se movilizaron a la Comisaría Luján Segunda por la inseguridad. Fue por la “ola de robos” registrados en las últimas semanas. Hasta ese momento habían cinco los hechos registrados y en algunos casos con marcados signos de violencia. Los vecinos pidieron limitar los accesos y una respuesta inmediata, mientras que la Policía se comprometió a iniciar nuevos servicios, entre ellos, operativos y más patrullaje.

En esa reunión, los habitantes acordaron confeccionar un petitorio y volver a reunirse este viernes a las 19 para obtener una respuesta de la Policía ante los reclamos realizados.

Y así sucedió, ya que este viernes nuevamente los vecinos de la localidad se congregaron frente a la Comisaría Luján Segunda. En ese marco, el subcomisario Ricardo Cartier, quien esta vez estuvo acompañado por el jefe de la Departamental de Luján, Rubén González, contó que se sumaron dos caminantes que recorren la localidad de día, además de otro móvil. También explicó que “faltan por llegar dos móviles” y que designarán nuevos recorridos.

Por su parte, los vecinos presentaron el petitorio ante las autoridades policiales. En él, expresan que “de acuerdo a lo manifestado en la reunión con los vecinos de nuestro pueblo el pasado domingo, debido a los hechos de inseguridad sucedidos en los últimos meses, nos dirigimos a usted en carácter de responsable de la seguridad, solicitando mayor cantidad de efectivos policiales que puedan realizar recorridos y controles en diferentes horarios e interceptando a los vendedores ambulantes ajenos a nuestro pueblo, ya que se han producido muchos hechos delictivos en el tejido de Jáuregui luego de sus visitas”.

Y agregan que “si estos se realizaran en forma eficaz e inmediata podríamos recuperar la tranquilidad que siempre hemos tenido”.

Además, los vecinos consideran que “para facilitar toda esta acción sería imprescindible contar con más cantidad de móviles, ya sean autos, motos o cuatriciclos”.

Por último, indican que “conforme a lo expresado por los abajo firmantes en representación de nuestra comunidad, esperamos que este petitorio sea elevado a las autoridades correspondientes y se cumpla a la brevedad”.

Además de vecinos estuvo presente el Jefe de la Departamental de Luján, Rubén González; el subcomisario a cargo de Luján Segunda, Ricardo Cartier; el delegado de Pueblo Nuevo, Jáuregui y Cortínez, Hugo Bianchi; el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Hostería, y la secretaria del Consejo de Seguridad, Anatolia Martini.

Dicha nota fue elevada a las autoridades policiales, pero otra copia será entregada a la Municipalidad a través del delegado de la localidad.

Una problemática sin fin

Durante la reunión, vecinos aseguraron que esta semana se produjeron nuevos robos. “Estamos desprotegidos, nadie nos ayuda a nada. Yo no vivo más segura, tuve que poner alarmas y cámaras viviendo en Jáuregui. No pude volver a vivir tranquila jamás. Vivo encerrada en el pueblo donde me crié. Ustedes nos tiene que cuidar”, expresó una vecina que fue víctima recientemente de un hecho delictivo.

Por su parte, un integrante de la familia D’Amico, que fue rehén y víctima de un violento hecho en el barrio Loreto que luego se trasladó hasta Jáuregui, sostuvo que “el otro día cuando se metieron en nuestra casa, pedimos auxilio y nadie vino. Tardaron 25 minutos en llegar y porque un vecino los fue a buscar. Yo duermo solo dos horas y después sigo despierto toda la noche”

Mientras que otra vecina de la zona, aseguró: “Hace dos días le volvieron a entrar a otro vecino de la avenida Flandes”. Y se sumó la voz de otra habitante que contó que el miércoles, en el tradicional puente peatonal que une Jáuregui con el Parque Industrial Villa Flandria, un hombre que iba a trabajar fue asaltado y apuñalado en el hombro.

Por su parte, el comisario Rubén González explicó el sistema de funcionamiento del Centro Operativo de Monitoreo (COM) y añadió: “Va a haber más patrullaje, pero eso no garantiza que a ustedes no le pasen las cosas. Va a haber más patrullaje pero también necesitamos que el vecino esté en alerta. No le echamos la culpa al vecino, pero lo que quiero que entiendan es que esta no es la misma sociedad que teníamos hace 10 años. Yo soy de Del Viso, en Pilar, y la realidad es que antes también era mucho más tranquilo. La delincuencia ha crecido tanto que la misma sociedad es que la tiene que juntarse y unirse”.

“No te creas que a mí no se me metieron. Yo no les puedo aconsejar lo que tienen que hacer, pero si les digo que estén en alerta y que nos juntemos y trabajemos en conjunto”, agregó González.

Por último, otro vecino reiteró: “Les pedimos más patrulleros y más policías”. Y González le respondió que “se pidieron más patrulleros y más policías y estamos a la espera”.