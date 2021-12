Las redes sociales y la comunicación de sus papás desde que el caso tomó conocimiento público, fueron claves para seguir la historia de Ezra, el pequeño lujanense que viene luchando contra un DIPG (tumor de tronco encefálico difuso). Desde ese momento, existen partes diarios que cuentan el estado de salud del niño, sus avances y sus retrocesos.

Y una vez más, la familia de Ezra, a través de la cuenta oficial de Instagram @todosporezra -que nació con el fin de recaudar los fondos para viajar a obtener su tratamiento- informó en los últimos días que el pequeño había tenido que ser derivado al Hospital Posadas, donde permanece en terapia intensiva e intubado aguardando un milagro. Fue en ese momento donde se iniciaron innumerables cadenas de oración para pedir por su salud.

Si bien en los últimos días, en los partes médicos no había evolución pero tampoco retrocesos, su familia no perdía las esperanzas pero este viernes, en el comunicado que difundieron de manera oficial, las noticias no fueron alentadoras.

“Que difícil se nos hace dar estos partes, pero hay que hacerlo. Las noticias de hoy siguen siendo malas, nuestro príncipe ya está cansado tanto que ya no quiere respirar solito y solo lo hace con el respirador conectado”, expresaron con dolor desde la familia de Ezra.

Además, explicaron que “su daño neurológico avanzó tanto que ya no se mueve ni se inmuta con los dolores. La sedación está al máximo para que no sienta absolutamente nada, para que no sufra ni un poquito”.

“Nuestro Budita ya está cansado, se nos quiere volar y estar libre de esta enfermedad que vino a robarle la calma, y nuestro deber es acompañarlo”, señalaron con tristeza desde el entorno.

En ese marco, invitaron a todos a pedir “mucha luz para que transite en paz este camino que él decide seguir. Ez marco nuestra vida y la de muchas personas con un amor y una dulzura tan enorme y única que sabemos que su huella va dejando una estela hermosa en todos nosotros”.

Por último, su mamá escribió: “Bebito nuestro, te amo tanto tantísimo, al infinito y más allá a cococho de caracol rengo y así va a ser siempre”.

Estás horas son decisivas. Por eso, es más necesaria que nunca una fuerte cadena de oración por su estado de salud y que un milagro pueda revertir la historia.