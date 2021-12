Esto también pasa en Luján. Apabullados por los tiempos de “fin de año”, pareciera que no vemos los lindos gestos, pequeños en magnitud de noticia, pero absolutamente imprescindibles. Pintadas inclusivas en una empresa y en un Jardín de Infantes y un Papá Noel que no se queda quieto porque tiene corazón de mamá.

1. Te pinto mis colores

No hay quien no los tenga. Esas tonalidades que a veces brillan, a veces se apagan un tanto, otras renacen, otras se muestran. Esos colores cuando se unen en pinceladas, crean el mejor paisaje de todos y para todos. Desde la empresa Esteban Cordero SRL, se propuso la idea de colorear un mural inclusivo, para el cual fue convocado el Taller Protegido San Juan XXIII, el Hospital Interzonal Domingo Cabred y familias, amigos, que junto al personal de la mencionada empresa, generaron una jornada de colorida inclusión.

De la mano de Mario Lange buscamos a través de arte visibilizar la importancia que tiene la generación de ‘empleo inclusivo’ por parte del sector privado”, mencionaban los involucrados, teniendo en cuenta que la empresa tiene predisposición siempre para emplear personas con discapacidad. El mural forma parte de este espacio laboral, pero forma parte de la concientización que nos abre el alma y nos pone a la par. Porque los colores de cada uno, compartidos, hacen el más lindo paisaje.

2. Hablar y dibujar autismo

Palabras, se necesitan. Se requieren para expresar lo que desde el otro lado de la piel, late a todo sentimiento. Hablar de Autismo, es escuchar el adentro. Y si a esas palabras le sumamos dibujos, el mensaje llega completo. Desde la Asociación Autismo Luján se han venido implementando las ‘Jornadas de Pintadas Inclusivas’ en diferentes espacios de la vía pública, interviniendo refugios de parada de colectivos y sendas peatonales.

Ahora, las pintadas inclusivas llegaron al Jardín de Infantes N° 907 de Open Door donde se dijo, se mostró, se compartió, inclusión desde la decisión siempre necesaria de hablar de Autismo, sumándole colores, una pared y el gesto de acompañar a toda inclusión, amor y respaldo cotidiano, a las personas que parecen diversos trastornos del espectro autista.

3. Papá Noel con corazón de mamá

Ella ríe y el ‘jojojo’ es finito pero inmenso. Porque abraza con los ojos detrás de los anteojos. Porque envuelve con el sonido de la campanita que propone un encuentro mágico, de eso se trata también este tiempo de Fiestas, de creer en esa magia de la tradición vestida de rojo y blanco.

Griselda es Papá Noel desde hace muchos años. Y tiene el alma cosida con puntadas de solidaridad luego que se le hiciera hilachas cuando desde aquel noviembre de 1996 perdiera a su hijo Pablo. Entonces, a toda costura del alma, la puso a disposición de quienes también como ella necesitaban y necesitan risas desde la creación de la Fundación Pablo Gabriel Sánchez Maceratesi, para homenajear a Pablo que con sus 18 años había soñado con darle a quienes lo necesitaran, ayuda.

Griselda Maceratesi, año tras año y desde aquella vez, ha recorrido el Hospital local para desde la vestimenta de Papá Noel, regalar juguetes, golosinas y risas a los chicos que pasan su Navidad internados.

Esta acción se vio modificada debido a la Pandemia, pero no dejada de lado: este viernes se acomodó el almohadón para simular la panza debajo del traje rojo, se calzó el gorro, acomodó el material caluroso pero infaltable que le da forma a la barba blanca y con sus nietos y pequeñas alumnas de su taller de pintura, salieron por el barrio, ahí, a toda veredas para el saludo, la foto, la campanita sonando.

Sigue habiendo Papá Noel, sigue Griselda con su ‘jojojo’ de voz finita, haciendo un momento de magia, porque debajo del traje y de la piel, hay algo que no sabe de indiferencia: el corazón de mamá.

